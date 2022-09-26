EGİAD zirveye hazırlanıyor

Gazetemizi ziyaret eden EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 16 Kasım 2022 tarihinde “Sürdürülebilirlik ve Gelecek” temalarının ele alınacağı “Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne hazırlandıklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç ve EGİAD basın danışmanı Ebru Dön gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Ekrem Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kırca da hazır bulundu.

Ziyarette EGİAD olarak iş dünyası bakış açısıyla “Sürdürülebilirlik ve Gelecek” temalarının ele alınacağı bir zirveye hazırlandıklarını belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “EGİAD olarak yaklaşık iki sene ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Dijitalleşme’ teması kapsamında farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu konular ABD ve Avrupa’da yıllardan bu yana gündemde ama ülkemiz gündemine daha yeni geliyor. Bu konularda çok yoğun çalışmalar içerisindeyiz. 16 Kasım 2022 tarihinde tüm bu çalışmalarımızı kapsayacak ‘Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’ni planladık. Zirve kapsamında düzenlenecek panellerde yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm konularını ele alacağız” dedi.