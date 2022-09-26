RUSYA'DA OKULA SALDIRI: 13 ÖLÜ!
RUSYA'DA OKULA SALDIRI: 13 ÖLÜ!
0
SOKAK KÖPEĞİNİ ÖLDÜRDÜ!
SOKAK KÖPEĞİNİ ÖLDÜRDÜ!
0
MUTSUZLUĞUN NEDENİ...
MUTSUZLUĞUN NEDENİ...
0
İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
0

EGİAD zirveye hazırlanıyor

Gazetemizi ziyaret eden EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 16 Kasım 2022 tarihinde “Sürdürülebilirlik ve Gelecek” temalarının ele alınacağı “Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne hazırlandıklarını söyledi

EGİAD zirveye hazırlanıyor
26 Eylül 2022 Pazartesi 13:18

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç ve EGİAD basın danışmanı Ebru Dön gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Ekrem Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kırca da hazır bulundu.

Ziyarette EGİAD olarak iş dünyası bakış açısıyla “Sürdürülebilirlik ve Gelecek” temalarının ele alınacağı bir zirveye hazırlandıklarını belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “EGİAD olarak yaklaşık iki sene ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Dijitalleşme’ teması kapsamında farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu konular ABD ve Avrupa’da yıllardan bu yana gündemde ama ülkemiz gündemine daha yeni geliyor. Bu konularda çok yoğun çalışmalar içerisindeyiz. 16 Kasım 2022 tarihinde tüm bu çalışmalarımızı kapsayacak ‘Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’ni planladık. Zirve kapsamında düzenlenecek panellerde yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm konularını ele alacağız” dedi.

Etiketler; #egiad #izmir
Önceki Haber
Bakan Nebati enflasyon için yine tarih verdi: Yıl sonu!
Sonraki Haber
3 yaşındaki kızını öldürdü, intihar etti!
İzmir'de İtfaiye Haftası kutlamaları başladı
İzmir'de İtfaiye Haftası kutlamaları başladı
0
Batur: 2023'te en geç haziran ayında çok güzel eğleneceğiz
Batur: 2023'te en geç haziran ayında çok güzel eğleneceğiz
0
İzmir'de kumar oynayan 123 kişiye ceza!
İzmir'de kumar oynayan 123 kişiye ceza!
0
İzmir'de kısa mesafe tartışması sonrası taksiciden beyzbol sopalı saldırı!
İzmir'de kısa mesafe tartışması sonrası taksiciden beyzbol sopalı saldırı!
0
İzmir'de önündeki otomobile çarpan motosikletli öldü!
İzmir'de önündeki otomobile çarpan motosikletli öldü!
0
İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.