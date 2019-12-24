Eğitici öğretmenlere Montessori eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Montessori eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi. Törende konuşan Rektör Hotar, 'Montessori Eğitim Modeli akademimiz ve kurumumuz için çok önemli ' dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'de Montessori Uygulamaları' paneli ve Montessori Eğitimi Sertifika Takdim Töreni, Rektörlük binası 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ercan Akpınar, Montessori eğitmenleri, eğitim alan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Montessori eğitimini tamamlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarında görevli öğretmenlere sertifikalarını veren Rektör Hotar, temel eğitimdeki metot ve uygulamalar ile bu süreçte yer alan kişi ve kurumların önemine değindi, şunları söyledi: "Biz üniversite olarak nitelikli öğretmenler yetiştiren bir kurumuz ve eğitim modellerinin oluşturulması ile icrasında kabiliyet sahibiyiz. Bu yönümüz, uluslararası eğitim sistemlerini uygulama ya da geliştirilmesinde bizlere güç vermektedir. Bunlardan birisi olan; dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Montessori Eğitim Modeli de bu bağlamda hem akademimiz için hem de eğitim kurumumuz için büyük önem taşımaktadır."

Güncel tutuyoruz

Kendi eğitim kurumuna sahip az sayıdaki yükseköğretim kurumundan biri olarak, Montessori Eğitim Sisteminin hem akademik anlamda hem de uygulayıcı olarak ilgi alanlarına girdiğini belirten Hotar, "Okul öncesi eğitim alacak minik evlatlarımız için bu eğitim sistemini uygulamaya başladık. Bunun için eğitmenlerimizin eğitilmesinden kurum içi imkan ve fiziki şartların geliştirilmesine kadar birçok aşamayı da titizlikle ele aldık. Geldiğimiz noktada bu eğitim modelinin okul öncesindeki çocuklarımızın gelişimleri ve edinimleri açısından son derece faydalı olduğunu gördük. Üniversite olarak kurumdaki eğitmenlerimiz, Buca Eğitim Fakültemizdeki bilim insanlarımız ve Montessori eğitmenlerinin desteği ile bu sistemi öğrencilerimiz adına sürekli güncel tutmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Eğitimde devrim

Montessori eğitiminin tarihçesinden bahseden eğitimci Emel Çakıroğlu Wilbrant, "Maria Montessori 1896'da tıp fakültesinden mezun olup üniversitesinin psikiyatri kliniğinde asistan doktor olarak çalışması sırasında zihinsel engelli çocuklarla çalışma fırsatını bularak eğitim bilimleriyle tanışmıştır. Eğitimde reform arayışının en yoğun olduğu dönem olan 19. yüzyılın başlarında Maria Montessori, mevcut pedagojik yaklaşımlar çocuğun kişiliğine yönelik olmayıp onu eğitimin ve dersin bir nesnesi yaptığı görünüşünü ileri sürdü. O dönemin eğitim sistemini kökten değiştirecek olan bir sistem geliştirdi" diye konuştu.