Eğitim-Bir-Sen'den, üç yıl önce söz verilen kanunun çıkartılmamasına tepki

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube, 11. Kalkınma Planı’nda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun üç yıldır çıkarılmamasına Konak Meydanı'nda tepki gösterdi

FATİH ÖZKILINÇ- Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı’nda ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen çıkartılmamasına 81 ilde düzenlenen basın açıklamalarıyla tepki gösterdi. İzmir’de Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube tarafından Konak Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, öğretmene destek olacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması beklentisinin artık karşılanması gerektiğini belirterek, “24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir” dedi.

Öğretmenlik kanununun olmaması büyük eksiklik



“İnsanın, özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi eğitimdir. Eğitimin başaktörü öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğretmenliktir” diyerek açıklamalarını sürdüren Kaya, “Öğretmen, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberidir. Ülkemizde fiilî olarak görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini aşmış iken, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir. Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması;yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir.Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı’nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisi hâlâ karşılanamamıştır. Çıkarılıp yürürlüğe konulacak kanunun hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür, beklentide bu doğrultudadır.Aksi hâlde yapılacak çalışma anlamsızlaşır.Medeniyetimizin yüklediği değeri sosyal ve ekonomik statü açısından gerçekleştirecek kanun, öğretmenin itibarını hem korumaya hem de yükseltmeye yaramalıdır” diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM gündemine getirilmeli

TBMM ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı bir an evvel adım atmaya çağıran Kaya, “Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bir an evvel hayata geçirmek konusunda adım atmaya çağırıyoruz.24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir” ifadelerini kullandı.