Eğitim esnasında fenalaşan Uzman Çavuş şehit oldu

Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Eğitim esnasında fenalaşan Uzman Çavuş şehit oldu
04 Kasım 2019 Pazartesi 15:24

Olay, önceki akşam, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında, bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Savcının incelemesinin ardından şehit Yaralı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

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