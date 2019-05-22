Eğitim fuarı tadında etkinlik: Uniqkids

25-26 Mayıs tarihlerinde Alsancak Tarihi Tren Garı’nda gerçekleşecek olan “Uniqkids Çocuk Eğitim Günleri” etkinliği, ebeveynlerin çocukları için anaokulu, kolej, yaz okulu ve kurs seçimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

“Miniklere Eğitim Alternatifleri” sloganıyla yola çıkan Uniqkids’de anne-babalar çocuklarının geleceği için önemli kararlar alırken çok sayıda seçeneği tek bir alanda inceleyebilecek ve kurum temsilcileriyle yüz yüze konuşabilecekler. Bunun yanı sıra konferans salonu kısmında düzenlenecek ücretsiz seminerlerde uzmanlar, ebeveynlere çocuk gelişimi ve psikolojisi ile ilgili değerli bilgiler başta olmak üzere farklı konularda bilgiler aktaracak.

Uniqkids Çocuk Eğitim Günleri, bir festival değil. Ancak gelen çocuklara yönelik gün boyu çeşitli renkli aktiviteler de etkinlik alanında onları bekleyecek.

Detaylı bilgi ve ücretsiz online davetiyeler www.uniqkidsizmir.com sitesinden bulunabilir. Instagram’da @uniqkids_izmir hesabını takip ederek güncel bilgileri edinebilirsiniz.

Çocukları ve torunları olan herkesi, buna ek olarak eğitimcileri yakından ilgilendiren bu etkinliği kaçırmayın!

Katılımcı kurumlar:

Anaokulları

Kolejler

Yaz Okulları

Spor Kursları

Sanat Kursları

Yabancı Dil Kursları

Çocuk Kitapları Yayınevleri

Eğitsel Materyal / Akıl Oyunları Üreticileri

Şimdiye dek açıklanan ücretsiz seminerlerin listesi:

Prof. Dr. Arman Candevani -Bilinçaltınız Çocuklarınızı Nasıl Etkiliyor? (Sahnede Ardıl Çeviri ile)

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün-Çocuklar Okudukça

Steve Kay – Çocuğunuzun Yabancı Dil Öğrenimini Kolaylaştırmak (Sahnede Ardıl Çeviri ile)

Gülgün Zeytinoğlu-Özgüven ve Cesaret Becerisi Gelişimi

Mavisel Yener-Çocuğumuzun Okuma Koçu Olmak

Nuray Kazandı-Özel Eğitimde Erken Tanının Önemi

Osman Çağrı Şahin-Eyvah! Çocuğum Okula Başlıyor

Banu Kaplan Kurtoğlu-Aile İçi Pozitif İletişim

Gamze Er-Çocukları İnternetin Zararlarından Korumanın Yolları

Zeynep Birsin-Çocuklarda Farklılıklara Saygı ve Empatiyi Nasıl Geliştiririz?

Nail Oturgan-Okul Dışı Etkinliklerin Çocuk Gelişimindeki Etkisi

N. Nur Sevenler-Çocuklarla İletişimde Oyunun Gücü

Aslı Kınsız-Çocuk Gelişiminde Doğru Beslenmenin Önemi

Gökhan Tekin-Çocuklar ve Sınırlar