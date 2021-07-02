Eğitim Sen İzmir'den ek ders ücreti tepkisi

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yüz yüze eğitim kapsamında ders görevini yerine getirmek için öğretmenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği halde öğrencilerin derse katılmaması nedeniyle ek ders ücretinin ödenmediği belirtilerek, ek ders ücretlerinin en kısa sürede ödenmesi gerektiği ifade edildi.

FATİH ÖZKILINÇ-Eğitim Sen İzmir Şubeleri, Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin kesilmesine ilişkin Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Binasında basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen İzmir Şubeleri adına basın açıklamasını Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin okudu. 18 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim kapsamında ders görevini yerine getirmek için öğretmenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği halde öğrencilerin derse katılmadığı için o derse ait ek ders ücretinin ödenmediği belirten Özcan Çetin, “Pandemi gibi olağanüstü koşullarda ciddi fedakârlıklar yaparak görevlerini yerine getirmeye çalışan çok sayıda öğretmenin bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Öğretmenlerden kaynaklanmayan bir durumun sorumluluğu öğretmenlere yüklenemez” dedi.



“Öğretmenler evlerini okula dönüştürdü”

Türkiye’de uzaktan eğitim sürecinin, eğitim ve bilim emekçilerinin emeği ve yoğun çabası eşliğinde hayata geçirildiğini dile getiren Çetin, pandemi sürecinde eğitim ve bilim emekçilerinin evlerini fiilen okul haline getirdiğini dikkat çekerek, “Bilgisayar, internet erişimi, öğretim materyalleri gibi araçlar tamamen bireysel çabalarla sağlanmıştır. Yasalarla tanımlanmış sekiz saatlik çalışma süresi öğrencileri ve velileri desteklemek üzere daha uzun saatlere, akşam saatlerine,hatta hafta sonlarına kadar uzamıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında sendikamıza uzaktan eğitim kapsamında EBA ve EBA dışındaki platformlarda canlı ders görevini yerine getirmek için tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği halde öğrenci derse katılmadığı için öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödendiği, bazı illerde ise ödenmediği yönünde bilgiler gelmeye başlamıştır. İlimizde de Konak ve Narlıdere’ye bağlı okullardan da Ek ders ücretlerinin ödenmediğine dair bilgiler gelmektedir. MEB’in kimi valiliklere gönderdiği görüş yazıları da bu mağduriyetin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır” diye konuştu.



Danıştay kararını örnek gösterdi

Danıştay 11. Dairesi’nin daha önce aldığı bir kararını hatırlatan Çetin, “Geçmişte Danıştay 11. Dairesi, bir kararında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla’ ibaresinin yürütmesini durdurmuş ve anılan kararında ‘öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını’ belirterek, ‘öğretmenin sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu, bu nedenle öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır’ gerekçesine yer vermiştir. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitime katılmamaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Ek ders ücretleri ödenmeli

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğini vurgulayan Özcan Çetin, şöyle konuştu: “Uzaktan eğitim kapsamında EBA ve EBA dışındaki platformlarda canlı ders görevini yerine getirmek için tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği halde öğrenci derse katılmadığı için ek ders ücreti ödenmeyen öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenmeli, yargının bu konuda vermiş olduğu kararlara aykırı uygulamalardan vazgeçilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında olağanüstü gelişmeler yaşanmasına neden olan pandemi nedeniyle öğrencilerin derslere katılamamasının faturasını öğretmenlere çıkarmaktan vazgeçmeli, bu yanlış karardan derhal geri dönülerek, öğretmenlere hak ettikleri ek ders ödemeleri en kısa sürede yapılmalıdır.”