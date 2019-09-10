Eğitime destek için pedal çevirecekler

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve yaklaşık olarak 400 kişinin katıldığı Eğitime Pedalla Bisiklet Turu, bu yıl 6 Ekim Pazar günü gerçekleştiriliyor. Eğitim dostları ve bisiklet severlerin Bostanlı Vapur İskelesi'nden İnciraltı Kent Ormanı'na kadar bisiklet süreceği etkinlik saat 09.00'da başlayacak.

1995'ten beri İzmir'de eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet gösteren Ege Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından düzenlenecek olan Eğitime Pedalla Bisiklet Turu ile İzmirli'ler bir yandan Bostanlı'dan İnciraltı'na keyifli bir rotada bisiklet sürerken bir yandan eğitime katkıda bulunacak.

Geniş katılım bekleniyor

Çağdaş ve bilimsel eğitime dikkat çekmek, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gerçekleşecek bisiklet turunun katılımcıları kendileri adına eğitime destek için bağış kampanyası da açabilecekler. İzmir'de hem spor hem de ulaşım aracı olarak gittikçe popülerleşen bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına da katkıda bulunması arzulanan Eğitime Pedalla Bisiklet Turu'na hem kurumsal hem de bireysel düzeyde geniş bir katılım olması bekleniyor.

20 Eylül tarihine kadar erken kayıt fırsatının devam edeceği Eğitime Pedalla Bisiklet Turu'na kayıt www.egitimepedalla.com web sitesi üzerinden yapılıyor. 35 TL olan kayıt tutarı, 20 Eylül'den sonra 50 TL olacak.