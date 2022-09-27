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Ehliyet fiyatlarına büyük zam kapıda!

Ehliyet fiyatlarına büyük zam kapıda!
27 Eylül 2022 Salı 15:25

Son günlerde gündemde olan ehliyet ücretlerinin artacağı ile ilgili haberler konusunda İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı açıklamalarda bulundu. Abacı; kurs ücretleri, sınav harçları ve vergilerle ehliyet ücretlerinin 10 bin TL’yi bulabileceğini söyledi

Yönetmeliklere göre her yılın kasım ayında bir sonraki yılın maliyet ücretlerinin açıklandığını belirten Tolga Abacı, “2022 yılı için geçtiğimiz yıl yaptığımız toplantı günü motorin litre fiyatı 9,81 TL civarıdaydı. Ancak 2022 yılı içinde motorin litre fiyatı 25 TL’yi gördü. Neredeyse 3 kat arttı. 2021 yılı için asgari ücret 2.825,90 iken 5.500,35 TL oldu. Kısacası 2 kat bir artış söz konusu. Kurumlarımızda en az 5 personel çalıştırılıyor. Bu şartlarda 2022 yılını geçirmeye çalıştık. Yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan güncelleme talebinde bulunduk ama kabul edilmedi” dedi.

SÜRÜCÜ KURSLARINDA YENİ ARAÇ ALMAK ARTIK HAYAL

Araç fiyatlarına dikkat çeken Abacı,”En önemli yatırımımız araç ve her kursta en az 3 tane bulunmak zorunda. Vatandaşlarımızın yeni nesil ve konforlu araçlarda eğitim görmesini istiyoruz ama bu sanırım artık mümkün olmayacak. Bu fiyatlarda araç yenilememiz mümkün görünmüyor. 3 yıl sonra bugün yaptığımız bu açıklama daha anlamlı olacak. Bu saydığımız noktalardan dolayı 2023 yılı B sınıfı kurs ücretlerinin iyimser bir tahminle 6.500 TL civarında olacağını, sınav harçları ve vergilerle birlikte vatandaşımıza 10 bin TL civarında maliyeti olacağını” belirtti.

Etiketler; #ehliyet #ehliyet fiyatı #izmir #sürücü kursu
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