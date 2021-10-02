EİB personel alımı yapacak

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı yapacağını ilan etti

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege İhracatçı Birliklerine 1(Bir) Uzman Yardımcısı, 4(Dört) İdari Memur, 1(Bir) İdari Memur (Engelli), 1(Bir) Hizmetli kadroları için sınavla toplam 7(Yedi) personel alınacaktır.

Uzman Yardımcısı ve idari Memur kadrosu için 2020 ve 2021 yılı, İdari Memur(Engelli) ve Hizmetli kadrosu için 2020 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavlarından Ege İhracatçı Birliklerince istenen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcılığı kadrosu için 2018 - 2019 – 2020 veya 2021 yıllına ait Yabancı Dil Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.



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