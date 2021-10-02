KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
0
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
EZGİ MOLA'YA CEZA!
EZGİ MOLA'YA CEZA!
0

EİB personel alımı yapacak

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı yapacağını ilan etti

EİB personel alımı yapacak
02 Ekim 2021 Cumartesi 11:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege İhracatçı Birliklerine 1(Bir) Uzman Yardımcısı, 4(Dört) İdari Memur, 1(Bir) İdari Memur (Engelli), 1(Bir) Hizmetli kadroları için sınavla toplam 7(Yedi) personel alınacaktır.

Uzman Yardımcısı ve idari Memur kadrosu için 2020 ve 2021 yılı, İdari Memur(Engelli) ve Hizmetli kadrosu için 2020 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavlarından Ege İhracatçı Birliklerince istenen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcılığı kadrosu için 2018 - 2019 – 2020 veya 2021 yıllına ait Yabancı Dil Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #izmir eleman alımı #ege ihracatçı birlikleri personel alımı #iş ilanları
Önceki Haber
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
İstanbul Kent Üniversitesi 14 kişi alacak
Dini nikahlı eşinin resmi nikahlı karısı tarafından vuruldu. Hem sağlığından hem oğlundan oldu
Dini nikahlı eşinin resmi nikahlı karısı tarafından vuruldu. Hem sağlığından hem oğlundan oldu
0
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İzmirliler evini öğrencilere açtı
İzmirliler evini öğrencilere açtı
0
Konak Belediyesi'ne 'Avrupa Diplomasi' ödülü
Konak Belediyesi'ne 'Avrupa Diplomasi' ödülü
0
Çeşme'ye köpeklere özel 5 park daha geliyor
Çeşme'ye köpeklere özel 5 park daha geliyor
0
"Ayaküstü Lezzetler Festivali" İzmirlileri bekliyor
"Ayaküstü Lezzetler Festivali" İzmirlileri bekliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.