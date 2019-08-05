Ekmeğinizi güvenle yiyin

Türkiye'deki diğer illere nazaran İzmir'de ekmek konusunda fırıncı esnafı ile halk arasında güzel bir konsensüsün yaşandığına dikkat çeken İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, "Bunun en önemli sebebi Fırıncılar Odası yönetiminin ve üyelerimizin, kendi çıkarları kadar halkın da menfaatlerini gözetmesi, tüketiciye hijyen ve kaliteli ekmek sunması" dedi.

Toplum sağlığı konusunda son derece duyarlı olduklarını hatırlatan Nejdet Durmuş, "Bunun da son örneği tüm üyelerimiz ve yanlarında çalışanlara yönelik olarak düzenlediğimiz Gıda Hijyen Eğitimi oldu. Türk Gıda Kodeksi - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği gereği düzenlediğimiz eğitimimize, İzmir merkezindeki fırınlarda üretim, dağıtım ve satış aşamalarında çalışan 141 meslektaşımız katıldı. Eğitimlere Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa da önemli destekler veriyor. İzmir'de ekmek konusunda tekvücut oluyor, halkımız için en iyisini yapmaya çaba gösteriyoruz. Hijyen eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Örnek iş birliği

Eğitimlerin İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Durmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Fırıncılar Odası ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun işbirlikleri tüm illere örnek oluyor. Birlik Başkanımız Zekeriya Mutlu her çalışmamızda bizlere destek oluyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nda Genel Başkan vekili olarak görev aldığım için, sektörel bazda sorun yaşamadan ortak çalışmalara imza atabiliyoruz. Bundan sonra da halk sağlığını ön plana çıkaran çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İzmir'de tüketici, yerel yönetimler ve fırıncılar camiası arasında saygı ve anlayış ortamının hakim olduğu güzel ilişkiyi devam ettireceğiz."

İzmir merkezdeki fırınların çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerde İESOB Gıda Birim Müdürü Yusuf Vangöl ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Hatice Ulu, Aynur Baktan katılımcıları aydınlattılar. Toplantıda 13 alt başlık halinde Temel Gıda Hijyen Eğitimi verildi ve ekmek mevzuatı ile ilgili sunumlar yapıldı.

Eğitimler sonucu yapılan sınavda başarılı olanlara; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü onaylı 'Hijyen Eğitim Belgesi' verilecek.