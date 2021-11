Ekmek 2.50 lira oldu, fırıncılar isyanda: Yeterli değil!

İzmir’de 230 gram ekmeğin yüzde 20’lik zam oranıyla 2.50 TL’den satılmasını değerlendiren Fırıncılar Esnaf Odası eski başkanı Fikri Sırtı, ekmeğin fiyatının ve gramajının serbest bırakılması gerektiğini savundu

FATİH ÖZKILINÇ- Ekmek üretimindeki hammadde fiyatlarında yaşanan fahiş artış nedeniyle önceki gün gerçekleşen İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi’nde oda üyesi 450 fırında 230 gram ekmeğin yüzde 20’lik zam oranıyla 2.50 TL’den satılması onaylanmıştı. İZTO üyesi fırınlar gibi Fırıncılar Esnaf Odası’na kayıtlı fırıncılar da 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satılması karar verdi. Tüm kentte geçerli olacak yeni ekmek fiyatını değerlendiren İzmir Fırıncılar Esnaf Odası eski başkanı Fikri Sırtı, yüzde 20’lik zammın yeterli olmadığını söyledi.

Maliyetler sabah akşam artıyor

Bir çuval un fiyatının 120’TL’den 320 TL’ye kadar çıktığını belirten Sırtı “230 gram ekmeğim 2.50 TL’den satılması yeterli değil. Bu geçici bir olay. Ben fırıncıyım oduncu değilim. İki, üç aydır fırıncılar çok yaralı. Bittik, tükendik gücümüz kalmadı. Akşam yatıyor, sabah kalkıyoruz girdi maliyetlerimiz artıyor” dedi.

Fırıncılar mağdur

Maliyet artışları nedeniyle fırıncıların mağdur olduğunu kaydeden Sırtı, “29 kalem girdiğimiz var. Bütün fırıncıların girdileri aynı. Her gün girdi maliyetlerine zam geliyor. Biz fırıncılar olarak mağdur oluyoruz. 2.50 TL’nin de bir fonksiyonu yok. Zarar ediyoruz. Ekmeğin hem gramajı hem de fiyatı serbest bırakılmalı. Benim 29 girdim serbestse benim ürettiğim ekmekte serbest olmalı. Her gün her şeye zam geliyor. Biz fırıncılar olarak zam yapma meraklısı değiliz. Vatandaşımız olmasa biz de olmayız. Üzülüyoruz. Ama bütün girdilerimiz zamlandı” ifadelerini kullandı.