Ekonomiye pazaryeri dopingi

Özkanlar Yeni Bornova Pazarı, İkinci El Araç Pazarı ve İnönü Mahallesi Pazarı'nın ardından dördüncü pazaryerini Atatürk Mahallesi'nde hizmete açan Bornova Belediyesi, ayda 16 milyon liralık "Pazar Ekonomisi" yarattı

Önümüzdeki günlerde açılacak olan Antika Pazarı, Kadın Emeği Pazarı ve Bit Pazarı'yla bu hacmin daha da katlanacağını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Pazarlar ekonominin nabzı tutulduğu çok önemli yerlerdir. Vatandaşlarımız, alışverişlerinin yüzde 72'sini pazarlardan yapıyor, daha uygun fiyatlı ve daha taze ürünlere ulaşıyor. Konsept pazaryerlerimiz ise İzmir'in her yerinden insanı Bornova'ya çekiyor. Lokantalar, taksiler, dolmuşlar, bakkallar yani ekonominin her bileşeni bu hareketten nasibini alıyor. 'Bornova'yı büyütmeye geliyoruz' demiştik, büyütmek için de çalışıyoruz" dedi.

Üç mahalleye daha

2019 yılı sonu ile 2020 yılı Şubat ayı itibariyle Özkanlar Yeni Bornova Pazarı, aynı alandaki İkinci El Araç Pazarı, İnönü ve Atatürk Mahallesi Pazaryerlerini hizmete açan Bornova Belediyesi, bu yıl içinde içerisinde 3 yeni pazar yeri daha yapmayı planlıyor. Bunlar; Projesi hazırlanan ve içerisinde düğün salonunun da bulunacağı Naldöken Pazaryeri ile Kandere ve Kızılay Mahallesi'nde hizmet verecek butik tarzdaki pazar yerleri.

Sektörel pazar yerleri

Bu üç pazar yerinin yanı sıra farklı sektörler için de pazarlar açılacak. İkinci El Araç Pazarı'nın ardından Özkanlar Yeni Bornova Pazarı'nın olduğu yerde önümüzdeki günlerde Üretici Kadın Pazarı ve Antika Pazarı açılacak. Çevre yolunun Forum Bornova Viyadükleri altında ise Bit Pazarı kurulması planlanıyor.



