Ekrem Demirtaş, sessizliğini bozdu: Bize de sıra gelecek

İzmir Ticaret Odası(İZTO)’nın çeyrek asırlık eski başkanı Ekrem Demirtaş sesizliğini bozdu. Mevcut İZTO yönetimini hedef alan Demirtaş, “Ama bize de sıra gelecek, asılsız gerekçe ile ağır cezaya göndermenin bir faturası olacaktır” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO)’nda 26 yıl başkanlık yapan, İzmir Ekonomi Üniversitesinin kurucu mütevelli heyeti başkanlığı görevinde de bulunan Ekrem Demirtaş sessizliğini bozdu. 2018 yılında gerçekleşen İZTO seçimlerinde Mahmut Özgener karşısında yönetim kurulu başkanlığına aday olmayan Demirtaş, hakkında çeşitli iddialar dile getirilmiş ve bir kısım iddialar yargıya taşınmıştı. Oda ve Borsa seçimleri yaklaşırken sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan çeyrek asırlık başkan Demirtaş, 2018 yılından bu yana sessiz kaldığını belirterek yakın çevresinin doğruları açıklamasını istemesi üzerine sosyal medyada olmaya karar verdiğini dile getirdi.



Sesizliğini bozdu

Yaklaşık 4 yıl sessiz kalan Demirtaş, "26 yıl İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra 2018 yılında meslek komitesi seçimini kazandığım halde, sebebini sonra açıklayacağım nedenlerle meclis üyeliğinden istifa ettim ve seçimlere girmedim. 2018 yılı Nisan ayından bu yana basına da çıkmadım. Yeni yönetimin rahat çalışması için sessiz kaldım. Geçen süreçte ikili görüşmelerde ve meclis toplantılarında haksız ve doğru olmayan eleştiriler yapıldı. Kurucusu olduğum ve 18 yıllık Mütevelli Heyet Başkanlığım döneminde zirveye çıkardığım İzmir Ekonomi Üniversitesi ile ilgili çirkin ve asılsız iddialarla mahkemeye verildim. Yine sessiz ve ilgisiz kaldım ancak, yakın çevremdeki dostlarım doğruları açıklamam gerektiğini söylediler. Bu nedenle sosyal medyada olmaya karar verdim. Gerektikçe görüşmek üzere…” dedi.



“Bize de sıra gelecek”

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyet Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili hakkındaki suçlamalara da yanıt veren Demirtaş, “2007 yılında üniversite mütevelli heyet başkanı olduğum dönemde ve şu anda Egepark olan yerin kaba inşaatını yapan İşbirliği Yapı Malzemeleri A.Ş.'yi satın aldık. Dedikodular nedeniyle 31.500.000 dolara sattık ve üniversite bu alış ve satıştan 6 ay içinde 10.721.000 TL kazandı. Ancak, suç uydurmaya çalışan yeni yönetim şirket faaliyetleri kapsamında üniversitenin 3.045.758₺ zarara uğratıldığı iddiası ile TCK 158/1-e,158/3-1.'e göre nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye verdi. Ama bize de sıra gelecek, asılsız gerekçe ile ağır cezaya göndermenin bir faturası olacaktır” açıklamasında bulundu.