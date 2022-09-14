Ekrem Demirtaş’ın yargılandığı davada dikkat çeken gelişme

İZTO’nun eski başkanı ve İEÜ’nin kurucu mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanık hakkında açılan davada Sayıştay Emekli Uzman Denetçileri tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Bilirkişi raporunun Demirtaş ve diğer sanıkların lehine olduğu görüldü.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO)’nda 26 yıl yönetim kurulu başkanlığı yapan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ)’nin kurucu mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanık hakkında açılan davanın yedinci duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Demirtaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma”, “haksız kaynak aktarımı”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “evrakta sahtecilik” gibi suçlardan 390 yıla kadar hapsi isteniyordu. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın yedinci duruşmasında mahkeme salonunda Ekrem Demirtaş da hazır bulundu. Mahkeme, davanın beşinci duruşmasında kamu ihale mevzuatı uzmanı, serbest muhasebeci mali müşavir ve hesap bilirkişisinin yer aldığı heyet tarafından oluşturulan bilirkişi raporunun emekli Sayıştay denetçileri tarafından incelenerek yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlanmasını istenmişti. Yeni bilirkişi raporu davanın yedinci duruşmasında mahkemeye ulaşırken raporun Ekrem Demirtaş ve diğer sanıkların lehine olduğu görüldü. Mahkeme yeni bilirkişi raporunu incelemek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İhalelere fesat karıştırıcı eylem bulunamadı

Sayıştay Emekli Uzman Denetçileri tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda sanıkların yargılandığı eylemlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

İEÜ’ye ait Güzelbahçe Kampüs arazisinin master planı yaptırılması işine yönelik iddialara ilişkin bilirkişi raporunda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığına, sanıkların kamu zararına sebebiyet vermediği belirtildi. Sağlık Bilimleri binası inşaatı ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin olarak ise raporda inşaat ihalesi sürecinde yaklaşık bedelin hesaplanmamış olması dışında ihalenin İEÜ Alım-Satım Yönetmeliği Hükümlerine uygun olarak yapıldığı, kurum zararına sebebiyet verilmediği ve sanıkların ihaleye fesat karıştırıcı eylemlerinin bulunmadığı ifade edildi. Rekreasyon alanı inşaatına yönelik iddialara ilişkin ise raporda inşaat işinin İEÜ Alım-Satım Yönetmeliği Hükümlerine uygun olarak ihale edildiği sanıkların ihaleye fesat karıştırıcı eylemlerinin bulunmadığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlemedikleri belirtildi. Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı işi ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin olarak ise raporda ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edilmesi imkanının bulunmadığı ihalenin İEÜ Alım-Satım Yönetmeliği Hükümlerine uygun olarak yapıldığı, sanıkların ihaleye fesat karıştırıcı eylemlerinin bulunmadığı ifadesine yer verildi.

Usulsüzlük yok

Balçova Belediyesi Tribün ve Engelli Sosyal Merkezi inşaatına yönelik iddialara ilişkin ise İEÜ Alım-Satım Yönetmeliği Hükümlerine uygun ihale edildiği sanıkların ihaleye fesat karıştırıcı eylemlerinin bulunmadığı kurum zararına sebebiyet verilmediği ifade edildi. Rekreasyon Alanı saha aydınlatma elektrik işleri yapım ihalesine fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak raporda sanıkların ihaleye fesat karıştırıcı eylemlerinin kanıtlanmadığı belirtildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait restoran kafeterya, kantinin kira verilmesi ve personel yemek hizmeti alımını işi yüklenicisi firmanın üniversiteye ait borçlarının firmanın kesin teminat mektubundan düşülmek suretiyle tahsil edilmesi nedeniyle 206.000,00 TL kurum zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak raporda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı bilgisine yer verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesine ait kafeterya, güzellik salonu, çamaşırhane, ve restoran kırtasiye malzeme satışı ve fotokopi çekim merkezi, fitness ve sağlık güzellik hizmeti solonu kiraya verilmesi ilgili üniversitenin 180.839,04 TL+KDV zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin ise kiraya verme işinde kurum zararına sebebiyet verilmediği ve haksız kazanç temin edilmediği vurgulandı. Balçova Kampüsündeki Restoran, kantin ve kafeteryanın kiraya verilmesi ile personel yemek hizmeti ihalesine fesat karıştırıldığı yönündeki iddialar da incelenip, raporda açıklaması yapıldı. Açıklamada Personel yemek alımı işine ilişkin sözleşmede 14.08.2014 imzalamış olması işlemin sehven yapılan tarih dışında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ihalenin hukuka uygun yapıldığı, ihaleye giren firmaların yeterlilik değerlendirmesinin yapıldığı vurgulanırken, ihaleye fesat karıştırma davranışına rastlanmadığı belirtildi.

Kurum zararı yok

Balçova Belediyesi Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan Kafe­Resturant'ın kiraya verilmesi işleminde ihaleye fesat karıştırıldığı yönünde iddialar ile ilgili de bilirkişi kararını açıklandı. Buna göre yapılan incelemelerde ihaleye giren firmanın yeterliliğinin bulunduğu işin ihalesine fesat karıştırıcı bir mahiyette davranışlardan bulunmadığı kaydedildi. EMBRYONİKS Bilişim Tekstil Turizm Organizasyon Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. A.Ş’ye 400 milyon sermaye konulmak suretiyle ortak olunması, kurumun zarara uğratıldığı yönündeki iddialar da doğru olmadığı yönünde ifade kullanıldı. İzmir Bilim ve Teknoloji Park A.Ş’ye 13 milyon 768 bin 240 TL. sermaye konulmak suretiyle ortak olunması, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin, Mütevelli Heyeti'nin 08.01.2013 tarihli karına istinaden, teknolojik bilgi üretmek ve geliştirmek amacıyla faaliyette bulunmak üzere 05.02.2013 tarihinde kurulan İzmir Bilim ve Teknoloji Park A.Ş.'ne 875 bin TL sermaye konulmak suretiyle ortak olduğu bilahare yapılan sermaye artışı sırasında konulan sermayenin 13 milyon 768 bin 240 TL çıkmasının da kuruma zarara uğratmadığı yönünde raporda görüş verildi. İzmir Ekonomi Holding A.Ş’ye 1 milyon 8 bin TL sermaye konulmak suretiyle ortak olunması yönündeki itirazlara raporda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin şirket kurması, veya kurulu bir şirkete hissedar olması, mevzuata aykırı olmadığı, sanıkların kuruma zarara sebebiyet vermediği görüşüne yer verildi. İzmir Kültür Sanat Sergi Kongre Yatırım İşletme Ticaret A.Ş'ye 59 milyon 952 bin TL. sermaye konulmak suretiyle ortak olunması nedeniyle kurum zararına iddiası da yetkililer tarafından denetlendi. Yetkililer, Demirtaş ve yargılanan sanıkların kurumu zarara uğratmadığı yönünde görüş belirtti. İş Birliği Yapı Malzemeleri Pazarlama Ticaret ve San. A.$.'ye 3 milyon 45 bin 758 TL sermaye konulmak suretiyle ortak olunması nedeniyle Kurum zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin yapılan değerlendirmedi. sanıklar tarafından mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem yapılmadığı yönünde karar belirtildi. İş Birliği Enerji üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye 1 milyon 794 bin 115 TL. sermaye konulmak suretiyle ortak olunmuş, nedeniyle kurumu zarara uğratıldığı yönündeki iddiada İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde görev yapan sanıklar tarafından mevzuata aykırı karar veya işlem yapılmadığı dolayısıyla kurumun zarara uğratılmadığı kararı verildi.