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Ekvador'dan İzmir'e gelen gemiden 25 kilo kokain çıktı!

Ekvador'dan İzmir'e gelen gemiden 25 kilo kokain çıktı!
07 Ocak 2023 Cumartesi 11:30

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador'dan İzmir'e gelen konteyner gemisinde yapılan aramada 25,8 kilo kokain ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Bölge Amirliği ekiplerince Ekvador’dan Türkiye’ye deniz yoluyla gelecek konteyner gemisi, risk analizinde şüpheli olarak değerlendirildi. Takibe alınan gemi, bakanlığın analiz programlarınca da izlenerek limanda X-ray taramasına sevk edildi. Bazı bölgelerde şüpheli yoğunluğuk tespit edilmesiyle konteynerdeki eşyalar, incelemeye alındı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada, eşyalar arasındaki paketlerin içinde 25,8 kilo kokain ele geçirildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gemi #kokain #haber
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