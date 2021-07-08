El emeği pazarı Narlıderelileri bekliyor!

Kadınların el emeği ürünlerini üretim ve ekonomi sürecine dahil etmek için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, Üretici ve El Emeği Pazarı açtı. Her Çarşamba Barış Sokak’ta, her Cumartesi Sahilevleri’nde vatandaşlarla buluşacak olan pazar, büyük ilgi gördü. Başkan Ali Engin “Kadınlarımızın el emeğini değerlendirerek ekonomilerini canlandırıyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi

Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin öncülüğünde açılan Gece Pazarı’na onlarca üretici kadın katıldı. Hediyelik eşya, takı ve gıda ürünlerinin satıldığı Gece Pazarlarının ilki Barış Sokak’ta açıldı. Başkan Ali Engin, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri, muhtarlar ve üretici kadınlar katıldı. Roman Ateşi Dans Grubu, Bayram Sargın Orkestrası ve Mavi Düşler Müzik Grubu gösteriler sergiledi. Üretici Gece Pazarlarının, her çarşamba Barış Sokak’ta, her cumartesi ise Sahilevleri’nde 19.00-23.00 saatleri arasında açılacağı belirtildi.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Üretici ve El Emeği Pazarı’nda, kadınlarımızın üretimlerini ekonomiye dönüştürüyoruz. İlk günden itibaren, kadın emeğini değerlendirmek önceliklerimizden biri oldu. Pazarımızı ziyaret etmenizi ve kadınlarımızın el emeği ürünlerinden satın almanızı, onlara destek olmanızı diliyoruz” dedi.

Altıevler Mahalle Muhtarı Zuhal Arabacı “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdik ve çok keyif aldık. Bu yıl daha kapsamlı şekilde yapmaya karar verdik. Herkesi bekliyoruz” dedi. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Baylan da “Bize bu imkanı veren Belediye Başkanımız Ali Engin’e teşekkür ederiz” dedi.