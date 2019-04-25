El sanatları belgesi aldılar

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'El'in İşlediği Hikâyeler El Sanatları' sergisi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve kursiyerlerin katılımıyla açıldı. Başkan Gümrükçü, 138 kursiyere sertifika verdiklerini söyledi.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen el sanatları kursuna devam eden kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği 'El'in İşlediği Hikayeler El Sanatları' sergisi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıdaki kursiyerin katılımıyla açıldı. El Sanatları kursları kapsamında verilen iğne oyası kursuna 52, el nakışları kursuna 35, mefruşat kursuna 51 kursiyer katılarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

2018-2019 dönem sonu el sanatları sergisinde, iğne oyası, pike takımı, mutfak takımı, perde takımı, salon takımı, yatak takımı dikimi ve Brezilya nakışı, kurdele nakışı, sepet örme gibi birçok branşta kurslara katılan kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün elinden katılım belgelerini aldılar. El Sanatları Kursları Eğitmeni Serpil Ün, kursiyerlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını işledikleri tabloyu Başkan Utku Gümrükçü'ye hediye etti.

Kurs çeşitliliği artacak

Kursiyerlere katılım belgelerini veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, el emeği ürünlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak; "Böyle güzel ürünleri üreten elleriniz dert görmesin. Belediye olarak çeşitli branşlarda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Daha fazla insana ulaşmalı ve üretim süreçlerine katmalıyız. Emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum, el sanatları kursumuzun sergisi hayırlı olsun" dedi.