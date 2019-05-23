Elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Tire'de, Suriye uyruklu 10 yaşındaki Hidir Alabdullah, tırmandığı yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:09

Suriye uyruklu Hidir Alabdullah, bugün saat 12.00 sıralarında ailesiyle birlikte Tire-Selçuk Karayolu kenarında otomobillerini park edip, yemek yedi.  Ardından da yakındaki bir yüksek gerilim hattı direğine tırmanmaya başladı. Elektrik akımına kapılan Alabdullah, yakınlarının gözü önünde 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından otomobil ile Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans heliktopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Suriyeli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

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