Elektrik Fabrikası Büyükşehir'in olmalı

İzmir Başkanlar Kurulu, Alsancak Elektrik Fabrikası'nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalenin iptali ile belirsizliğe mahkum olduğunu belirterek, "Alsancak Elektrik Fabrikası, ihaleyi kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olmalı" açıklamasını yaptı.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) sekretaryasını yürüttüğü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) ev sahipliğinde yapılan şubat ayı İzmir Başkanlar Kurulu toplantısında geçtiğimiz yıl Nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye girerek kazandığı ancak ihalenin iptali ile kaderi belirsizliğe sürüklenen Alsancak Elektrik Fabrikası masaya yatırıldı. Geçtiğimiz Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından çıkılan ihaleyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon TL bedelle kazandığını ancak şartnameye uyulmadığı için ihalenin iptal edildiğini ifade eden EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir ve Alsancak için son derece değerli olan bu binanın mutlaka kent kültürüne kazandırılması gerektiğini söyledi. Susam, "İzmir Başkanlar Kurulu, bu tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin yapılması ve belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyor" dedi. İkinci Alsancak projesi kapsamında Elektrik Fabrikası, Havagazı Fabrikası ve Tekel Şarap Fabrikası'nın bir bütün şeklinde kültür, sanat, turizm ve gençlik merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Susam, "İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda da Alsancak Elektrik Fabrikası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devri konusunda bir komite oluşturuldu. İzmir Başkanlar Kurulu olarak bu konuda gerekli adımların atılarak bu tarihi binanın kent kültürüne kazandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrini destekliyoruz" diye konuştu.

Deprem Bakanlığı kurulmalı

Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in de konuk olarak katıldığı İzmir Başkanlar Kurulu'nda bir diğer gündem ise depremler oldu. Deprem kuşağında ve deprem gerçeği ile yaşayan bir ülke olarak bu konuda ayrı bir bakanlık kurulmasının da toplantıda ifade edildiğini söyleyen Susam, "İzmir Başkanlar Kurulu'nda deprem de tartışıldı. Bu konuda ayrı bir bakanlık kurularak kentsel dönüşümden, eğitimlere, alınacak tedbirlerden denetimlere kadar bu konuya dair tüm çalışmalar tek elden yapılmalı" dedi. İkinci çevre yolu ihtiyacını da tekrar belirten İzmir Başkanlar Kurulu, yerel yönetim ve merkezi hükümetin koordineli olarak çalışarak kentin artık büyük ihtiyacı olan ikinci çevre yolunun İzmir'e kazandırılmasını istedi.