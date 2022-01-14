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Elektrik kesildi, herkes Okan için seferber oldu

14 Ocak 2022 Cuma 08:54

İzmir'de fırtına nedeniyle uçan bir binanın çatısı elektrik tellerini kopardı. Bir apartmanın elektrikleri kesilirken, solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Okan Şahin için ailesi ve komşuları seferber oldu. Başka binadan uzatma kablosu çekilerek Okan'ın nefes alması sağlandı

Olay, dün saat 23.00 ilçeye bağlı sıralarında Beyazevler 544 sokakta meydana geldi. Kuvvetli rüzgar, inşaat halindeki bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı bitişikteki apartmanın bahçe duvarına devrilirken, elektrik tellerini de kopardı. Çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. İnşaat halindeki binanın bitişiğinde bulunan 3 katlı apartman, kopan telleri nedeniyle elektriksiz kalırken, binanın 1'inci katında oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan DMD hastası Okan Şahin için ailesi ve komşuları seferber oldu. Devre dışı kalan elektrik akımı nedeniyle karşı apartmandan uzatma kablo çekilerek, Şahin'in kullanmış olduğu solunum ve diğer cihazlara elektrik verildi.

'ELEKTRİK GİDİNCE PANİĞE KAPILDIK'

"Çatı uçtu elektrik tellerini kopardı, biz o an panik yaptık. Makine çalışmayınca çocuk nefes alamaz, ölümüne bile sebep olabilirdi" diye anne Melahat Şahin şöyle konuştu:

"Çocuğum üç tane makineye bağlı yaşıyor. Elektrikler kesildiği zaman nefes almakta güçlük çekiyor. Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik. Cihazları da bu sayede elektriğe bağladık. Ardından yetkililer gelerek elektrik arızasını giderdi."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #elektrik #solunum cihazı
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