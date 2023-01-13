Elektrikli otomobil dönüşümü Bornova’dan başlıyor

Bornova’da sanayi sitesi esnafının elektrikli otomobillerin bakım ve onarımını yapabilecek duruma getirilmesini sağlamak için eğitim projesi başlatılıyor

Türkiye’de sayıları hızla artan elektrikli araçlara verilecek servis hizmetlerinde sanayi sitesi esnafının da yer alabilmesi için eğitim alanı oluşturulması konusunda fikir alışverişi yapıldı. 3. Sanayi Sitesi Ar-Ge Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un yanı sıra İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis ve Otomotiv Komitesi Üyesi Kenan Altınuşak, İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, Bornova Oto Tamircileri Odası Başkanı Bülent İşçi katıldı.

Elektrikli otomobillerin bakım onarımının sanayi sitesi esnafı tarafından yapılabilmesi için eğitim altyapısının önemine vurgu yapılan toplantıda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, elektrikli araçların bataryalarının kalpağı alan ve 2.5 saatlik şarj süresinin kitlesel kullanımı geciktiren unsurlar olduğunu belirtti. Başkan İduğ Çin’de sadece 2022 yılında 110 yeni elektrikli otomobil markasının kurulduğunu hatırlatarak, “Elektrikli otomobille ilgili yapılan her türlü hazırlık ve eğitim bu nedenle çok önemli. Bornova Belediyesi olarak eğitimli işgücünün artması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da yeni nesil elektrikli araçların tamirini yapabilecek elemanların yetişmesini sağlayacak eğitimlerin İzmir’de verilmesini amaçladıklarını söyledi. Bu yeni projeyi İzmir’in bütün sanayi sitelerinden elektrikli araçların tamir ve bakımı ile ilgilenenlerin sahipleneceği bir noktaya taşımak istediklerini söyleyen Mutlu, “Daha önce şu an içinde bulunduğumuz 3. Sanayi Sitesi Ar-Ge Merkezi’nden 52 ilden gelenlere eğitim verdik. Üzerinde çalıştığımız bu yeni projede Türkiye’de bir ilk olacak” diye konuştu.

Elektrikli araçların bakım ve onarımları ile ilgili teknik gerekliliklerin ve fiziki şartlarla ilgili kriterlerin ele alındığı toplantıda, eğitim alanının faaliyete başlamasıyla ilgili hazırlıkların hızlandırılmasına karar verildi.