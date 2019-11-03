Elektronik atığı getiren kadınlar birlikte eğlendi

İzmir'de evlerindeki atık elektronik eşyaları getiren kadınlar, müzikli eğlencede bir araya geldi. İzmir Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Sebahat Gönden: "Elektronik atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda kadınların bilinçlendirilmesi için böyle bir çalışma yaptık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kadınlar Birliği Derneğinin düzenlediği etkinlikte, evlerindeki elektronik atıkları getiren kadınlar, eğlencede buluştu. Karabağlar'daki Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğlence için kadınlar, girişte para yerine yanlarında getirdikleri eski bilgisayar, cep telefonu, adaptör gibi elektronik atıklar karşılığında bilet aldı. Kadınlar, elektronik atıklarını teslim etmek için uzun süre kuyrukta bekledi. "Mikrop Hikmet" lakabıyla tanınan İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş'un sahne aldığı eğlencede kadınlar doyasıya eğlendi. İzmir Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Sebahat Gönden, yaptığı açıklamada, kullanılmayan elektronik atıkların dönüşümünün sağlanması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Teknoloji çağının en büyük sorunlarından birisinin elektronik atıklar olduğunu kaydeden Gönden, "Dernek olarak yaptığımız çalışmayı önemli bir adım olarak görüyoruz. Elektronik atıkları çevreye verdiği zararların önüne geçebilmek için kadınların bilinçlendirilmesi için böyle bir çalışma yaptık. Kadınlarımız evlerinde kullanmadıkları uydu cihazları, piller, kablolar, ev eşyalarını getiriyor. Bunun karşılığında da doyasıya eğleniyorlar." dedi Sanatçı Durmuş ise böyle önemli bir etkinlikte sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Matineye katılan kadınlardan Nurdan Koç ise etkinliği duyduğunda çok şaşırdığını, eğlenceye katılabilmek için evinde kullanmadığı bozuk kablo ve cep telefonunu getirdiğini aktardı. Elektronik atıklarının dönüşmesinin doğa ve çevre için önemli olduğunu dile getiren Koç, "Bu sayede dünyamızın kirlenmesini önlüyoruz. Zaten bu eşyaları biz yıllardır evlerimizde kullanmıyoruz. Yer kaplamaktan başka bir şeye yaramıyor. Bu sayede onları buraya getirdik ve karşılığında doyasıya eğlendik. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu. Etkinlikte yaklaşık 100 kilogram elektronik atık toplandığı ve bunların Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edileceği bildirildi.