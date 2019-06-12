ELİDAŞ kapasitesini yüzde 60 kullanıyor

Ülkemizde ilk defa lisanslı depoculukta pamuk ile depolama ve elektronik ürün senedi üretmek üzere İzmir Ticaret Borsası (İTB) önderliğinde kurulan Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) 2018/19 pamuk üretim sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen yüzde altmış oranını koruyor.

Ege Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin (ELİDAŞ) 14 Mart'ta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından ilk Yönetim Kurulu Toplantısı İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda kuruluşun son dönemdeki faaliyetleri değerlendirildi ve yeni dönemin görev dağılımı yapıldı.



İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz yeni dönemde tekrar ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Başkan Yardımcısı da Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula oldu.

Toplantıda İzmir Ticaret Borsası'nı temsilen ELİDAŞ Yönetim Kurulunda üye olarak yer alan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, Sayman Üye Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar ile Borsa Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü de yer aldı.

Toplantı sonrası konuşan İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, üreticinin pamuğunu uygun koşullarda depolamak amacıyla yedi yıl önce İzmir'in Selçuk ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk lisanslı pamuk deposu ELİDAŞ'ın pamuk üretim sezonunun sonuna gelinmesine rağmen hâlâ yüzde 60 doluluk oranını koruduğunu belirtti.

Ticaretin şeklini değiştiriyor

ELİDAŞ'ın hizmete sunulduğu günden bu yana sürekli gelişerek son iki yılda ulaştığı tam kapasite doluluk oranıyla başarılarına yenisini eklediğini ifade eden Kocagöz, alışılagelmiş klasik ticaret sistemi ile el değiştiren tarım ürünlerinin, bu sistem ile geniş ve çok yönlü bir boyut kazandığını, üreticiye de yeni olanaklar sunduğunu belirtti. Üreticinin kendi malının kaderini belirleme şansının bu sistem ile yaşam kazandığını vurgulayan Kocagöz, yakın zamanda faaliyetine başlayacak olan Ürün İhtisas Borsası ile sistemin daha da işlevsel hale geleceğini dile getirdi.

Projenin bu denli başarıya ulaştığını görmenin kendilerine mutluluk verdiği kadar bu alanda daha fazla azim ve yeni hedeflere yelken açma hırsı da verdiğini söyleyen Kocagöz, "ELİDAŞ Yönetimi olarak bu şevk ve azimle yeni yatırımlarımız ve kapasite artırımı konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.