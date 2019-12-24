Emanetlerini gözümüz gibi bakıyoruz

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, katledilişlerinin 89. yıldönümünde Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'la Bekçi Hasan ve Şevki beyleri unutmadı.

Menemen'de düzenlenen anma programlarına katılan Başkan Selvitopu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel yöneticiler ve binlerce yurttaşla birlikte Menemen Şehir Stadı önünde başlayarak Kubilay Anıtı'na kadar süren "Demokrasi ve Laiklik" yürüyüşünde yer aldı. Daha sonra anıtın bulunduğu Yıldıztepe'deki resmi programa katılan Başkan Selvitopu, paylaştığı mesajda da şu görüşlere yer verdi: "Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için bir an bile düşünmeden canlarını verdiler. Bize de, onların canı pahasına savunduğu bu emanete gözümüz gibi bakma ve onu gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde teslim etme görevi düşüyor. Şehit edilişlerinin 89. yıldönümünde Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey'i minnetle, şükranla ve rahmetle anıyor; Cumhuriyetimizi kuran, yaşatan tüm gazi ve şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."