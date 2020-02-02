EMD İzmir Şubesi'nde Murat Demircan adaylığını açıkladı

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, 2020-23 dönemi için yeniden aday olduğunu bildirdi. 

EMD İzmir Şubesi'nde Murat Demircan adaylığını açıkladı
02 Şubat 2020 Pazar 12:31

EMD İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, şubenin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Şubat 2020'de İzmir Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda gerçekleşeceği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Demircan, EMD İzmir Şubesi'nin 152 üyesiyle İzmir basın camiasında saygın bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Şube olarak 2017-20 yılları arasında yaptıkları etkinlikler ve projelerle bu saygın çizgiyi daha yukarı taşıma çabası içinde olduklarını kaydeden Demircan, "2020-23 döneminde tekrar seçildiğimiz takdirde, basın meslek ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
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