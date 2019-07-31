Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP Seferihisar İlçe Gençlik kolları desteği ile Seferihisar Teos Ormancı Tesisleri’nde gerçekleşen CHP Gençlik Kolları Emek, Gelecek ve Zafer Kampı başladı.

Açılış programı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan’ın konuşmaları ve ardından kamp programının sunumu ile gerçekleşti.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ’’Karşınızda içinizden gelen bir belediye başkanı olarak yer almaktan gurur duyuyorum.

Bunun aynı zamanda sizlere ilham vermesini istiyorum. Partimiz her daim çalışanı ödüllendirmiştir. Gençlik kolları parti üyesi olarak 27 yıl önce başladığım siyaset, bana ilçe başkanlığını, belediye başkan adaylığını ve seçilmiş CHP’li belediye başkanlığı gururunu yaşattı.

43 yaşında bir kardeşiniz olarak verebileceğim en iyi öğüt, örgüte sadakatinizin ve güveninizin tam olmasıdır. Değerli genç kardeşlerim sürdürülebilir kalkınma yerelden başlar. Yereli yerel kaynakların yerelde kullanılması ile kalkındırarak küresel sorunlara yerel çözümler uygulamak bizim 6 okumuzun gösterdiği yoldur. Bu sistemin altedilebilmesi için tek yol örgütlü mücadeledir bunun için örgütümüzü genişletmeliyiz. Biz bu toplumda siyaset yapmak isteyen herkesi katılımcılık anlayışımıza dahil edecek ve örgütümüzü büyüteceğiz. Karar alma süreçlerine gençlerimizin dahil edilmesi için programlar ve eğitimler düzenleyeceğiz. Böylelikle siyeset yapmak isteyen kadınlarımıza ve gençlerimize doğru siyaseti hangi koşullarda, nasıl bir hakla yapacaklarını anlatacağız.

Geleceğimiz olan siz gençlerin haklı davalarında yürümeleri için doğru yolu açacağız.

Biliniz ki artık Seferihisarda hepinizin adına dikili bir ağacı var. 95 yıldır hepimiz birbirimize sahip çıkıyoruz. Ağaçlarınız bize emanettir, dilediğiniz zaman gelip bakımını yapabilir, bizleri ziyaret edebilirsiniz’’ dedi.

Kamp 3 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.​