Emek ve Demokrasi Güçleri, depremde yaşamını kaybedenleri andı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 30 Ekim 2020 depreminde yaşamını yitirenleri andı. Anma töreninde konuşan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, "Biz insanlarımız insanca koşullarda, insanca konutlarda yaşayabilsinler istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin birinci yıldönümünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen deprem anıtı önünde anma etkinliği düzenledi. İzmir'de yer alan bir çok STK kuruluşunun ve meslek odalarının yer aldığı anma töreninde Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri ve vatandaşlar anıt önünde mum yakarak hayatını kaybeden vatandaşları andı.

"Bir arada olacağız"

Emek ve Demokrasi Güçleri adına ilk olarak söz alan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, "30 Ekim 2020 tarihinde yitirdiğimiz canları anmak için bir araya geldik. Bir yıllık süre içnde 117 canımızın bize verdiği acının yanında katmerleşen bir süreç geçirdik. 117 canın acısını yaşarken , hak kayıplarını, depremzedelerin acıları üzerinde oynana oyunlar ile geçen bir yıl. Bu süreçte bizler sürecin takipçisi olduk. Emek ve Demokrasi Gücü olarak hem deprem sonrasındaki çadırlar bölgesindeki dayanışmamız, arkasında sürecin takipçisi olduğumuz bir çok açıklama yaptık ancak bu açıklamaların bir karşılığı yok. 117 canın yüreğimize gömdüğümüz bu günde, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, dün olduğu gibi yarın da depremzedelerimiz ile birlikte tüm acılarımızı paylaşmak için hep bir arada olacağız. Bugün burada verdiğimiz sözlerin, geçmişte verdiğimiz sözlerin teminatı olduğunu, bunların takipçisi olduğumuzu tekrar duyurmak istiyorum" dedi.

Mücadele etmeye devam edeceğiz

Akdemir'in ardından söz alan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ise "Deprem gibi bir doğal afetin arkasına sığınarak kapitalizmin, denetimsizliğin ve kentleşmenin getirdiği sorunları yaşadık. Davaları takip ediyoruz evet, süreçte birbirimize dayanarak yürüdük evet. Ama ne bu dayanışmaya ihtiyaç olsun istiyoruz ne de takip etmek zorunda kalacağımız davalar olsun istiyoruz. Biz insanlarımız insanca koşullarda, insanca konutlarda yaşayabilsinler istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu artık son olsun"

Son olarak açıklamalarda bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da "Deprem aslında bir doğa olayı. Yaşadığımız coğrafya deprem kuşağında. Bu1 doğa olayının nasıl bir afete dönüşebildiğini hep birlikte geçen yıl 117 canımızı kaybettiğimizde bir kere daha gördük. Uygulanan politikaları insan için değil kar odaklı bir takım süreçler ne yazık ki acıları yaşamamıza neden oluyor. Bu artık son olsun istiyoruz. Bu denetimsizlik, bu rant politikaları son olsun. Acı depremden sonra da devam etti. Geride kalanlar bu acıları yaşamaya devam ediyorlar. Biz bu hak kayıplarının son bulması için, rant politikalarının bitmesi için mücadele etmeye; bu acıların daha fazla yaşanmaması için bütün gücümüzle halkımızın sağlığına, güvenliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hepimizin tekrar başı sağ olsun. 117 canımız anılarımızda yaşayacak" ifadelerin kullandı.