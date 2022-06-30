Emekçiye artık tatil de hayal!

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, özel sektör çalışanlarının 9 günlük tatilden yararlanamadığını ve mevcut ekonomik şartlarda emekçinin tatil yapmasının dahi hayal olduğunu vurguladı

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başından kabine toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıklanması turizm sektöründe memnuniyetle karşılanırken özel sektör çalışanlarını ise karar sevindirmedi.

“Adaletsizlikten başka bir şey değil

Özel sektörde çalışanların 9 günlük tatilden yararlanamadığını kaydeden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Devlet sadece kamunun devleti değildir. Devlet bir bütünle bu ülkede yaşayan tüm yurttaşların eşit, adil ve özgürce yaşayabileceği bir ortamı sağlayabilecek bir kurumdur. Ama hükümetler sadece ben kamunun hükümetiyim diyerek bir karar aldığında arka tarafta birçok mağduriyetin hatta yüzde 65’lik bir mağduriyetin olduğu, bu kesimin idarin izin kullanamadığı aşikârdır. Adil bir anlayışla tatil ya da haklar konusunda eşitlik sağlanacaksa en azından idari tatil olduğu dönemlerde çalışan işçiye bayram ücretleri gibi bir ücret verilmesi lazım. Aksi takdirde bu adaletsizlikten başka bir şey değil. Kamu ve kamu görevlileri idari talili sayılacaklar ama onların haricindekiler çalışmaya devam edecek. Devlet ya da hükümetler böyle bir karar alırken karara o idari tatilde işçiler çalıştırılırsa yüzde yüz ya da yüzde 200 zamlı çalıştırılır ibaresini koyarsa büyük haksızlık ortadan kalkacaktır” dedi.

Emekçinin tatile çıkacak ekonomik gücü yok

Emekçinin bayram tatilinde anne ve babasını ziyarete gidecek ya da tatile çıkacak bir ekonomik gücünün de olmadığını belirten Sarı, “Hesap yaptık İzmir’den dört kişilik bir ailenin en uzak bir yere bile değil, İç Anadolu Bölgesi’nden Tokat’a ya da Çorum gibi bir yere gidip gelmesi çok zor. Bir hafta tatil değil sadece büyüklerini ziyarete yani ailesini görmeye giderse akaryakıt parası ve harcamaları 27 bin 500 TL tutuyor. Gidiş, dönüş akaryakıt ücretleri ve bir haftalık süreçte temel harcamaları bu seviyelerde. Asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğu bir ülkede aileden iki kişi bile çalışmış olsa yaklaşık 4 aylık ücretlerini hiç harcamadan ayırmaları gerekir. Bu ücretlerle ne otobüsle, ne uçakla, ne trenle nede özel araçla tatile çıkmak mümkün değil. Bu koşullarda tatil yapmak hayal oldu” ifadelerini kullandı.