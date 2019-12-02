Emeklerinin karşılığını 2 ödülle aldı

Henüz lise öğrencisiyken fizik dersi için hazırladığı karanlıkta okunabilen kitap, güneş enerjisiyle çalışan sensörlü perde gibi dikkat çeken dönem ödevi projelerine imza atan Şahin, yenilikçi proje merakını iş yaşamında büyük bir başarıya dönüştürmeyi başardı.

Şahin, Yaşar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri ve Transfer Ofisi Minerva Kuluçka Merkezi'nde ekibiyle birlikte hayata geçirdiği 'Ergo-Field: Arazi Çalışmalarında Kullanılan Ölçüm ve Lazer Tarama Cihazlarına Entegre Olabilen Ergonomik ve Elektronik Tablet Kılıfı' ismini verdiği tescilli buluşu ile 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'19'da hem 'En İyi Ulusal Buluş Ödülü' hem de 'Altın Madalya'yı kazandı.

Şirketini kurdu

Başvurduğu TÜBİTAK 1512 Hibe Programı'na kabul edilince FieldTech Mühendislik Tasarım adıyla şirketini kurduğunu belirten Şahin, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon hibesini de almaya hak kazanarak Ar-Ge süreçlerini farklı entegrasyonlarla devam ettirdiklerini de ifade etti. Selin Küçük Şahin, kendisine ödül getiren buluş fikrinin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlattı: "2012-2014 yılları arasında Hattuşa ve 2015-2016 yıllarında Kültepe kazılarında, kazı mimarı olarak çalıştım. Henüz teknoloji ile tanışmayan ilk zamanlarından, günümüz teknik ve teknolojik araçlarının kullanıldığı döneme kadar yapılan çalışmaları analiz etme fırsatım oldu. Bu sayede mevcut sistemdeki yetersizlikleri ve problemleri görebildim. Teknolojiyi etkin şekilde kullanarak iş süreçlerinde, maliyeti düşürmek, kağıt kullanımını sıfırlamak, hızı ve kaliteyi artırmak oldukça önemli. Personel sayısının, zamanın ve bütçenin kısıtlı; kullanılan yöntemlerde hata payının yüksek olduğu mimari belgeleme sürecinin iyileştirilmesi için kafa yormaya başladım. Bir takım deneme ve yanılmalarla çözümün ancak kapsamlı bir Ar-Ge projesi olarak, çok çok disiplinli bir çalışmayla oluşturulabileceğini anladım. Hayatımda radikal değişiklikler yaparak kendimi bu projenin hayata geçmesine adadım."



Kazıda kullanıldı

Ürünlerine hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelip ülkemizde kazı çalışması yürüten arkeologlardan ilgi olduğunu ifade eden Selin Küçük Şahin, geçtiğimiz Ekim ayında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında yürütülen Amos Antik Kenti Arkeoloji Projesi'nde haritalama ve mimari belgeleme sürecini yürüttüklerini belirtti. Şahin, "Kullandığımız kendi geliştirdiğimiz sistemle, mevcut yöntemlerle, çok sayıda personelle üç yıl sürecek çalışmanın yüzde 70' ini bir ayda iki kişi tamamladık" dedi.