Emekli binbaşı Konak'taki evinde ölü bulundu

Kendisinden bir süredir haber alınamayan emekli binbaşı Hasan Adnan Cengiz (69) Konak'taki evinde ölü bulundu. Binbaşının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, soruşturma başlatıldı.

Emekli binbaşı Konak'taki evinde ölü bulundu
04 Ocak 2021 Pazartesi 10:27

Olay, pazar günü saat 19.30 sıralarında Atilla Mahalesi, 491 Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alamayan Hasan Adnan Cengiz'in yakını durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, defalarca kapıyı çalmalarına rağmen Cengiz'e ulaşamadı. Ekipler, Cengiz'in bakımına yardımcı olan arkadaşında bulunan anahtarla içeri girdi. Mutfakta yüzüstü şekilde halının üzerinde Cengiz'i hareketsiz gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildiridi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabinin yaptığı incelemede Cengiz'in ölümü şüpheli bulundu. Olay yerine gelen, savcının incelemesinin ardından Cengiz'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Hasan Adnan Cengiz'in yalnız yaşadığı ve emekli binbaşı jandarma pilotu olduğu öğrenildi.


 


Kaynak: DHA
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