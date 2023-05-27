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Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde, çıkan tartışmada emekli doktor Yalçın Kocabaş'ı (72) tabancayla başından vurarak öldüren emekli muhasebeci Erdoğan E. (79), tutuklandı.

Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı
27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:43

Olay önceki gün saat 16.30 sıralarında İstasyon mevkisindeki Tire Avcılar Kulübü Derneği bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, görüntüleme uzmanı emekli doktor Yalçın Kocabaş, arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada Erdoğan E., içeri girdi. Erdoğan E.'nin sert bir şekilde yanına gelmesini istediği Kocabaş, aldırış etmeyip, oyun oynamaya devam etti. Bir süre sonra sigara içmek için bahçeye çıkan Kocabaş ile Erdoğan E. arasında tartışma çıktı. Kıbrıs gazisi olan emekli muhasebeci Erdoğan E., belinden çıkardığı tabancayla Kocabaş'a tek el ateş etti. Kocabaş, başına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan çevredekiler ve dernek binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın Kocabaş, daha sonra ambulans helikopterle, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Kocabaş, bugün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Olay sonrası yakalanan Erdoğan E. ise bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #emekli doktor
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