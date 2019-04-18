Emekli emniyet müdürü intihar etti

Bornova'da, emekli emniyet müdürü Erdal G. (78), evinde, tabancasını başına ateşleyerek intihar etti.

İntihar olayı dün saat 11.30 sıralarında Gediz Caddesi 8 numaraki apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce düşüp, ayağını kıran ve bastonla yürüdüğü için tek başına hayatını sürdürmekte zorlandığı öğrenilen emekli emniyet müdürü Erdal G., tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Mutfakta olan eşi Hakime G. silah sesi üzerine koşarak geldiği odada Erdal G.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Erdal G.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Erdal G.'nin daha önce Muğla Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.