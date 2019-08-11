Emekli emniyet müdürüne son görev

Konak'ta spor yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü Fatih Öztürk'ün cenazesi defnedildi. 

Emekli emniyet müdürüne son görev
11 Ağustos 2019 Pazar 13:53

Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk için Hocazede Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Polislerin omuzunda taşınan cenaze, burada kılınan namazın ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi. 

Cenazeye Öztürk'ün ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün, İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki bir otelin spor salonunda antrenman yapan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, fenalaşması üzerine İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. 


Kaynak: AA
Önceki Haber
Hareket halindeki kamyonet yandı
Sonraki Haber
Protokol üyeleri trafiği denetledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.