Emekli zammına tepki gösterdiler

DİSK Emekli Sen, Temmuz emeklilere yapılan yüzde 5’lik zamma Konak Meydanı’nda yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi

DİSK Emekli Sen Ege Bölge Sorumlusu Hüseyin Özkaynak, “Yıllarca art-değer üretmiş olan biz emeklilere reva görülen zam kabul edilebilir bir zam değildir” dedi.

DİSK Emekli Sen İzmir Şubeleri, Temmuz ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılan zamları protesto etti. Konak Meydanı’nda yapılan açıklamaya DİSK Ege Bölge Sorumlusu Memiş Sarı da katıldı.

Sendika adına açıklamayı yapan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Sorumlusu Hüseyin Özkaynak, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ve memur emeklilerinin altı ayda bir zam aldıklarını ifade ederek, “Altı aylık enflasyon oranı bir önceki zam oranının üzerinde çıkmışsa aradaki fark memurların maaşlarına yansıtılıyor. İşte tam da bu durumda, bizce güvenirliğini çoktan yitirmiş olan TÜİK ve siyasi iktidar devreye girerek zaten açlık sınırında yaşam mücadelesi veren emeklilere üç kuruş zam vermemek adına çeşitli ayak oyunlarına başvuruyor” diye konuştu.

Son dönemlerde tüketici ürünlerine yapılan zamların maaşlarını erittiğini ifade eden Özkaynak, “Devamı gelecek olan zamların 1 Temmuz itibariyle yansıtılacak olmasının tek nedeni, temmuz ayı enflasyonunun düşük gösterilerek emekçilere verilecek olan enflasyon farkının düşürülmek istenmesidir. Nitekim son enflasyon on binde 3 olarak ayarlanmış, böylece, bizlere yüzde 5 ila 6 arasında zam reva görülmüştür” sözlerine yer verdi.

DİSK Ege Bölge Sorumlusu Memiş Sarı da, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zammı eleştirerek, “Ücretleri 18 bin TL’ye yükseltildi. Emeklilere ise yüzde 5 zam yapıldı. AKP’ye diyoruz ki, yaptığınız zam kadar oy alacaksınız” dedi.