Emekliler zamma isyan etti: Pazara, manava gidemez olduk!

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla belirlenen emekli maaşı zammına tepki gösteren emekliler, açıklanan enflasyon rakamlarının reel enflasyonu yansıtmadığını belirterek zam oranlarının tekrar gözden geçirilmesini istiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur emeklilerinin temmuz ayı maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına ise yüzde 8,45 zam yapılacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları emekliler tarafından yeterli bulunmazken verilen zammın pazar filesini doldurmaya yetmeyeceği belirtildi.

Hayal kırıklığı



TÜİK’in açıkladığı altı aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını değerlendiren Tüm Emekli Sen Konak Şubesi Üyesi İbrahim Yılmaz, “Emekliler olarak bu yapılan zammı reddediyoruz. Reel enflasyon şu anda yüzde 45-50’lerde. Emekliler pazara, manava gidemez oldu. Kasabın yanından geçemiyoruz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu verilen zamla emeklilerle dalga geçiliyor. Lütfen bu zam oranları tekrar gözden geçirilsin” dedi.

Emekliler seyyanen zam istiyor



Emeklilere bin TL seyyanen zam yapılmasını isteyen Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgaza zam geldi. Şark kurnazlığı yaparak zamları zamanında yapmayarak enflasyonu düşük göstermeye çalışıyorlar. Bu elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar daha önce yapılsaydı emekliler 40-50 TL daha fazla alacaklardı” diye konuştu.

Bu zamlarla file dolmuyor



Emeklilerin mutlaka toplu sözleşme masasında olması gerektiğini de kaydeden Yılmaz, “Emeklilerin dertleri dinlenmeli. Emeklilerin sorunlarını en iyi emeklileri temsil eden sendikalar bilir. Emeklilerin halinden anlamayan iki, üç kişi bir araya gelip bu zamları böyle yapmamalı. Her şeye zam geldi. Emeklilerimiz ucuz ürün bulmak için akşam vakti pazara gidiyor. Bu zamları yapan yetkililerden bir komisyon oluşturulsun. Birlikte bu komisyonla pazara çıkalım. Kaçmasınlar, bir gün gelsinler birlikte pazara gidelim. Bu verilen zamlarla pazar filesi doluyor mu, dolmuyor mu diye bakalım. Şu anda en düşük emekli maaşı bin 500 TL. Bin 500 TL’ye bir insan nasıl geçinir? Bin 500 TL emekli maaşı alan karton, naylon toplayarak geçinmeye çalışıyor. Bunlar hiç mi duyulmuyor? Bu insan 25-30 yıl ülkesine hizmet etmiş ama şimdi geçinemiyor. Bin 500 TL emekli maaşı alan birisi ‘bin 100 TL kira veriyorum’ diyor. Bu insan ek iş yapmadan nasıl geçinecek. Ek iş de kolay bulunmuyor. Bu sefer ek iş olarak emekliler karton, kağıt topluyor” şeklinde konuştu.