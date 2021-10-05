Emeklilerden fahiş fiyat isyanı: Tencerelerde taş kaynıyor

Konak Meydanı’nda basın açıklamasında bulunan DİSK’e bağlı Emekli Sen Ege Bölge Temsilciliği üyeleri temel gıda ürünlerine gelen zamlara ve eriyen emekli maaşlarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen emekliler “Tencere kaynamıyor. Tencerelerde taş kaynıyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-DİSK’e bağlı Emekli Sen Ege Bölge Temsilciliği fahiş fiyatlar ve gelir adaletsizliğine dikkat çekti. Konak eski Sümerbank binası önünde gerçekleşen basın açıklamasını Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak okudu. Temel gıda ürünlerine son 10 yılda gelen zamlara dikkat çeken ve emekli maaşlarının eridiğini dile getiren Özkaynak, AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerini sıraladı. Özkaynak, “Bugün bu meydana çıktıysak eğer nefesimiz daha kesilmemiştir. Bundan sonra da alanlarda haykırmaya devam edeceğiz. AKP iktidarını halkımıza uyguladığı baskı, zulüm artık bıçağın kemiğe dayanmasını da geç, kemiği de deldi geçti. 2009 ile 2021 arasındaki dönemde 200 lira gıda sepeti için satın alma gücü yüzde 77 geriledi. 200 liranın satın alma gücünde; süt 105 kiloydu, 29 buçuk kiloya düştü. Dana eti 2009’da 12 buçuk kiloydu, 2021’de 3 kiloya düştü. Ayçiçek yağı 2009’da 39 kiloydu, şimdi 20 kilo. Beyaz peynir 2009’da 16 kiloydu, 6 kiloya düştü. 200 lira karşısında 106 dolar alırken şimdi 200 lira ile 22 buçuk dolar alabiliyoruz. 200 liraya 4.6 gram altın alıyorduk, şimdi 0.4 gram altın alabiliyoruz. AKP İktidarı ve Saray’da oturanlar, halkımızın nasıl geçindiğini bilmiyorlar. Cumhurbaşkanı markette alışveriş yaptı, ‘fiyatlar normal’ diyor. Onların geçim sıkıntısı yok ki! Yandaşlarına 3-5 maaş veriyorlar ama bir emekliye asgari ücret kadar maaş veriyorlar. Doğalgaza daha yeni yüzde 15 zam geldi, elektriğe 1 yılda gelen zam yüzde 120’yi buldu. Bu aldığımız emekli maaşlarıyla geçinmek mümkün mü? Pazarda gördüğümüz manzara şu; insanlar sabah, öğlen alışveriş yapmaya geliyor ama yapamadan geri dönüyor. Akşamüstü geliyorlar, fiyatlar biraz düştüyse az bir şey alıp gidiyorlar, birçoğu da tezgahların altındakileri toplayarak tencere kaynatmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı! Tencere kaynamıyor. Tencerelerde taş kaynıyor! Sizin o saraylarınız bir gün tepenize yıkılacak!” dedi.

Bu karar politik



Emekli Sen’in kapatılma kararının İstinaf Mahkemesi’nde onandığını da dile getiren Özkaynak, “Tam da bu nedenle bizler, bugün bir kez daha bir arada, omuz omuza, güçlü ve kararlı bir şekilde dimdik ayaktayız. Mahkemenin almış olduğu bu karar politiktir. Milyonlarca emeklinin bir araya gelerek haklarını talep etmesinden duyulan müthiş bir korkunun ürünüdür. Bu karar çağ dışı bu zihniyetin zorbalığın bir yansımasıdır. Varsın onlar DİSK Emekli Sen’i sendika olarak tanımasın; Türkiye halkı bizleri emeklilerin temsilcisi olarak tanımaktadır” diye konuştu.



“Mutfaktaki yangınla gideceksiniz”



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, “Örgütlenmeden korktukları kadar sokaktan korktuğu kadar hiç kimseden korkmuyorlar. Seçim zamanında emeklilerden oy almak için kapı kapı gezenler örgütlenmenin önüne engel koymaya çalışıyor. Siz engel koysanız da örgütlenecekler. Bu iktidara kırmızı kartı hep birlikte gösterecekler. Bu ülkede kendi yurdunda yurtsuz kalan öğrenciler, emek harcamış olanlar bin 500 lira ile geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Gözün gördüğü gerçekliği cebin hissettiği yokluğu hiç kimse görmezden gelemez. Mutfaktaki yangınla geldiniz, mutfaktaki yangınla gideceksiniz” şeklinde konuştu.