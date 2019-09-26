Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü

Konak'ta, limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş (53), tır çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü
26 Eylül 2019 Perşembe 11:08

Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı ileri sürüldü. Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında İzmir Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş, limanda yürüdüğü sırada, Aziz D. yönetimindeki tırın çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelere rağmen Keleş, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır sürücüsü gözaltına alındı. Keleş'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada Halil Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi.

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