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Emniyet kemeri hayatını kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Sürücü, 'emniyet kemeri' sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Emniyet kemeri hayatını kurtardı
28 Şubat 2021 Pazar 08:51

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Can Tekin (25) yönetimindeki 35 TSV 33 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Tekin'in emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi. Araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #konak kaza #trafik kazası
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