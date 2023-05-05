Emrah Apartmanı davasında sanıklara 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında, binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı

Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Turgay Akkoçlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti, 3'üncü duruşmada Turgay Akkoçlu da tahliye edildi. Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Emrah Apartmanı'na ilişkin yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesinde görevli İmar İşleri Müdürü olan Mehmet Ali U. ile betonarme tetkik masasında görevli inşaat mühendisi Şerife Seyhan H. hakkında, 'projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları' ve 'üzerlerine atılı suçlardan haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığı' gerekçesiyle iddianame hazırlandı ve onlar da 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı olarak yargılanmaya başlandı.

'İHMALİ OLAN HERKES CEZALANDIRILSIN'

Emrah Apartmanı dosyasının karar duruşmasına tutuksuz sanık Turgay Akkoçlu, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Celsede ilk olarak iddia makamı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Ardından şikayetçilere söz verildi. Depremde kızını kaybeden Şaziye Demir, "Ben yaralı çıktım. Kızım yanımda nefes alamadığı için öldü. İhmali olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Depremde 2 çocuğu ve eşini kaybeden Nuri Seha Yüksel de "Tarifi ve telafisi mümkün olmayan bu acının sorumluların cezasını bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Osman Demir de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Şikayetçi avukatları, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Duruşmada söz alan sanık Turgay Akkoçlu, "Bilirkişi raporları çelişkilidir. Şikayetçilerin yanında konuşulmaz belki ama benim de hayatım kalmadı" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık Akkoçlu, "Beraatimi istiyorum" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu'ya 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce ayrı ayrı 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ardından iyi hal indirimiyle cezaları ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına indirdi. Sanıklar 3'er yıl mesleklerinden menedilirken, şikayetçilerin tutuklama talepleri ise kabul edilmedi.

Öte yandan yargılama süresinde hayatını kaybeden Hüseyin Bilgin Sert'in davası düştü.