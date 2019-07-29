En çok ödülü İzmir aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu' kapsamında yapılan 'ISBS2019 Sustainability Award-En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması Ödül Töreni'nde ödülleri topladı. Dört projesiyle dört büyük ödül kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir uygulamalar konusunda uluslararası alanda da ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi, En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Konseyi’nden kent uzmanlarının oluşturduğu yarışma jürisinin yaptığı değerlendirmeye göre, 'İzmirdeniz-İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme' projesiyle 'Sürdürülebilir Kent' alanında, 'Portakal Vadisi' projesiyle 'Sürdürülebilir Çevre' alanında, 'Gürçeşme Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi' projesiyle 'Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk' alanında, 'Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü' projesiyle ise 'Sürdürülebilir Tarım' kategorisinde birinciliği elde etmişti.

Üst hedefe hizmet ediyor

19 Temmuz 2019'da Dallas'ta gerçekleştirilen sempozyum galasında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ana hedefi İzmir’in refahın geliştiği ve bu refahın kent genelinde adil şekilde paylaşıldığı bir dünya şehri olmasıdır. Bu ana hedef doğrultusunda, bütün çalışmalarımız ve Belediyemizin Stratejik Planı, Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir gelişme hedefini eksiksiz kapsıyor. Bu durum, İzmir’in dünyayla bütünleşmesini hedef ölçeğinde sağlamakla birlikte, İzmir’i uluslararası ortaklıklar ve yatırımlar için ayrıcalıklı bir çekim noktası haline getiriyor” dedi.

Ödül alan dört projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer tüm çalışmalarıyla bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Şahin, “Projelerimiz tek tek kendi içerisinde bir amaca hizmet etmenin ötesinde, bir bütün olarak da anlam taşıyor ve İzmir için hayalini kurduğunuz üst hedefe hizmet ediyor. O hedef de İzmir’in refahının artması ve şehrimizin tüm bölgelerine eşit dağılması. Böylelikle İzmir’in Akdeniz çanağında yeniden kalp gibi atan bir dünya şehri olması” dedi.



-Mavişehir-İnciraltı Kent Ormanı arasındaki 40 kilometrelik kıyı şeridinin tasarımla yenilendiği ve 'Sürdürülebilir Kent' ödülü alan İzmirdeniz Projesi İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

-'Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk' ödülü alan Gürçeşme Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi projesi, İzmir kent merkezindeki en büyük ve nitelikli yeşil alanlardan biri olan eski huzurevi arazisini koruyarak sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Çocukların doğayla bağ kurarak ve doğayı keşfederek öğrenebilecekleri bir alan yaratmanan amaçlandığı projede, alandaki huzurevi işlevini sürdürüyor ve böylece kuşaklararası etkileşimin sağlanması öngörülüyor.

-'Sürdürülebilir Tarım' alanında ödül alan Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ise İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın doğu bölümünde, 15 bin metrekarelik alanda yer alacak. Vatandaşları ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve kütüphanenin bulunacağı binanın dışında iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kurulacak. İlerleyen yıllarda kuraklık nedeniyle açık alanda tarım yapılamayacağı için seralarla oluşturulan kapalı alanlarda örnek uygulamalar yapılacak.

-'Sürdürülebilir Çevre' ödülü alan Portakal Vadisi projesi, Buca'da 200 bin metrekare alanı, kent parkı haline getiriyor. Projeyle, su toplama havzası olan alanın bu özelliği korunarak iyileştirilmesi hedefleniyor.