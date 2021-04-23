En duygusal 23 Nisan!

30 Ekim Depremi'nde Halaların yanında oldukları Rıza Bey Apartmanı'nda hayatlarını kaybeden Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin (4) kardeşlerin ismi Bornova Belediyesi tarafından evlerinin yanında sıkça zaman geçirdikleri parka verildi. Evka-4 Mahallesi'nde parkta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Çocuklarının adını ölümsüzleştiren Bornova Belediyesi'ne teşekkür eden tarih öğretmeni anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı

İzmir Depremi'nde yaşamını yitiren Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin(4) kardeşlerin ismi Bornova'da ölümsüzleştirildi. Rıza Bey Apartmanı'nda Halaları Fatma Tekin Öztürk ile birlikte yaşamlarını yitiren iki kardeşin adı Evka-4 Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında bulunan parka verildi. CHP Bornova İlçe Başkanı Öztürk Çapın, İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları; Barbaros Taşer, Ercan Kahya, Orhan Şaylan, bürokratlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı törende iki kardeşin anısına çınar ağacı fidanı da dikildi.

Sanki kızımın kır düğünündeyim

Duygu dolu törende gözyaşlarına hakim olamayan Anne Neslihan Tekin, anne ve baba olarak çocuklarının hayatta olduğu zamanı dolu dolu yaşadıklarını belirterek, "Şu an onların çok iyi bir yerde olduklarını düşünüyorum. Zaten bir anne olarak böyle düşünmezseniz yaşayamazsınız. Kızım hep bir kır düğünüyle evlenmek istediğini söylerdi. Buraya ilk geldiğimde şu an baktığımda sanki bir kır düğünündeyim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bize nefes aldırdınız

Ailece keyifle zaman geçirdikleri parka çocuklarının adının verilmesinin kendileri için gerçekten çok önemli olduğunu söyleyen Baba Recai Tekin, "Bu çocuklarımızın ruhunun huzura kavuşması ile birlikte deprem konusunda farkındalık yaratılması açısından da çok önemli. Nefes almakta bile zorluk çektiğimiz bu zor zamanımızdaki böylesi yaklaşımlar bizleri ayakta tutuyor. Gösterdikleri duyarlılık için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu parkta oynayan çocuklar sizin evladınız

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise Tekin Çifti'ne hitaben yaptığı konuşmada, "Bu parkta bundan sonra oynayan her oynayan çocuk artık sizlerin evladı. 30 Ekim'de 118 canımızı kaybettik. Allah kimseye bir daha böyle acıları yaşatmasın" dedi.