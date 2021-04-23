BU UYGULAMAYA DİKKAT!
BU UYGULAMAYA DİKKAT!
0
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
0
KRİPTO PARA ADIMI!
KRİPTO PARA ADIMI!
0
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
0
banner738

En duygusal 23 Nisan!

30 Ekim Depremi'nde Halaların yanında oldukları Rıza Bey Apartmanı'nda hayatlarını kaybeden Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin (4) kardeşlerin ismi Bornova Belediyesi tarafından evlerinin yanında sıkça zaman geçirdikleri parka verildi. Evka-4  Mahallesi'nde parkta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Çocuklarının adını ölümsüzleştiren Bornova Belediyesi'ne teşekkür eden tarih öğretmeni anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı

En duygusal 23 Nisan!
23 Nisan 2021 Cuma 09:03

İzmir Depremi'nde yaşamını yitiren Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin(4) kardeşlerin ismi Bornova'da ölümsüzleştirildi. Rıza Bey Apartmanı'nda Halaları  Fatma Tekin Öztürk ile birlikte yaşamlarını yitiren iki kardeşin adı Evka-4 Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında bulunan parka verildi. CHP Bornova İlçe Başkanı Öztürk Çapın, İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları; Barbaros Taşer, Ercan Kahya, Orhan Şaylan, bürokratlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı törende iki kardeşin anısına çınar ağacı fidanı da dikildi.

Sanki kızımın kır düğünündeyim

Duygu dolu törende gözyaşlarına hakim olamayan Anne Neslihan Tekin, anne ve baba olarak çocuklarının hayatta olduğu zamanı dolu dolu yaşadıklarını belirterek, "Şu an onların çok iyi bir yerde olduklarını düşünüyorum. Zaten bir anne olarak böyle düşünmezseniz yaşayamazsınız. Kızım hep bir kır düğünüyle evlenmek istediğini söylerdi. Buraya ilk geldiğimde şu an baktığımda sanki bir kır düğünündeyim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bize nefes aldırdınız

Ailece keyifle zaman geçirdikleri parka çocuklarının adının verilmesinin kendileri için gerçekten çok önemli olduğunu söyleyen Baba Recai Tekin, "Bu çocuklarımızın ruhunun huzura kavuşması ile birlikte deprem konusunda farkındalık yaratılması açısından da çok önemli. Nefes almakta bile zorluk çektiğimiz bu zor zamanımızdaki böylesi yaklaşımlar bizleri ayakta tutuyor. Gösterdikleri duyarlılık için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Bu parkta oynayan çocuklar sizin evladınız

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise Tekin Çifti'ne hitaben yaptığı konuşmada, "Bu parkta bundan sonra oynayan her oynayan çocuk artık sizlerin evladı. 30 Ekim'de 118 canımızı kaybettik. Allah kimseye bir daha böyle acıları yaşatmasın" dedi.

Etiketler; #23 nisan #bornova #bornova belediyesi #park #deprem
Önceki Haber
Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!
Sonraki Haber
İş insanı kızını öldürdü, intihar etti!
İzmir'de 101 çocuğa 101 bisiklet
İzmir'de 101 çocuğa 101 bisiklet
0
Karşıyaka'da 23 Nisan kutlandı
Karşıyaka'da 23 Nisan kutlandı
0
Bayraklı sahili çocuklarla renklendi!
Bayraklı sahili çocuklarla renklendi!
0
İzmir Barosu'ndan dikkat çeken 23 Nisan mesajı
İzmir Barosu'ndan dikkat çeken 23 Nisan mesajı
0
Foçalı tatil köyünü geri istiyor!
Foçalı tatil köyünü geri istiyor!
0
İzmir'de çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
İzmir'de çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.