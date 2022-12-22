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En gelişmiş ilçeler açıklandı. İzmir'den sadece bir ilçe 7. oldu!

En gelişmiş ilçeler açıklandı. İzmir'den sadece bir ilçe 7. oldu!
22 Aralık 2022 Perşembe 13:01

İnsani Geliştirme Vakfı'nın açıkladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Araştırması açıklandı. Buna göre 160 ilçenin yer aldığı listede Karşıyaka, 7. sıraya oturdu. Karşıyaka, ilk onda yer alan tek İzmir ilçesi oldu


Türkiye’de 32 şehirde büyükşehir ve il sınırları içinde kalan 150 bin nüfus üzeri 160 ilçeyi kapsama alan rapora göre Karşıyaka, 7. sırada yer aldı. Bu sonuçla Karşıyaka Türkiye'de ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ kümesine giren ilçelerden biri oldu. Karşıyaka, ayrıca listede ilk 10’da yer alan tek İzmir ilçesi oldu. Listede Konak 28. sırada, Balçova 30. sırada, Gaziemir 37. sırada, Bornova ise 39. sırada yer aldı.

Raporun hazırlanmasında; Yönetişim ve Saydamlık, Sosyal Kapsama, Ekonomik Durum, Eğitim, Sağlık, Sosyal Yaşam, Çevresel Performans, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Ulaşım ve Erişilebilirlik olmak üzere 9 ana kategori gruplandırılarak gözetildi. Öte yandan Karşıyaka aynı araştırmanın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 73.21 ile ikinci sırada yer alarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok yüksek olduğu grubu temsil etti.

Konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İnsani Gelişmişlik Vakfı’nın (İNGEV) 2022 saha araştırması sonucunda Türkiye’de 7. sırada yer alan ilçe olmanın gururunu yaşadık. Bu bizim için bir yandan gurur verici bir yandan da eksiklerimizi görmek ve değerlendirmek için bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #karşıyaka #insani geliştirme vakfı #haber
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