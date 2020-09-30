En kısa sürede yeniden hizmete girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand Plaza tarafından işletilen Karşıyaka Bostanlı’daki Yasemin Kafe’de çıkan yangın tesiste ciddi hasara neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olayın can kaybı yaşanmadan atlatılmasının sevindirici olduğunu belirterek, tesisi en kısa sürede yeniledikten sonra İzmirlilerin hizmetine sunacaklarını açıkladı. Her kesimden İzmirlinin gözde buluşma mekanları arasında yer alan Bostanlı Yasemin Kafe’de saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza şirketinin işlettiği tesisin bacasında başladığı öğrenilen yangın, ahşap çatının alev alması nedeniyle büyüdü. Olay yerine ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bostanlı İtfaiye Grubu ulaştı.

Can kaybı yok

Ekipler tahliye işlemlerini kısa sürede gerçekleştirerek olay yerinin güvenliğini sağladı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangının ardından yapılan incelemede bina çatısının üçte ikisinin yanarak zarar gördüğü tespit edildi. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmede, böylesine üzücü olayın kimseye zarar gelmeden atlatılmış olmasının en büyük teselli kaynağı olduğu belirtildi. Özellikle Karşıyakalılar için simgesel bir anlam taşıyan Yasemin Kafe’nin en kısa sürede yeniden hizmete girmesi için çalışmaların başlatılacağı dile getirildi.