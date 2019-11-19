Enerji santrali hastalık yayıyor

CHP'li Mahir Polat, Foça'da bir şirket tarafından kurulacak biyogaz enerji santralinden çıkacak atık gazların kardiyovasküler rahatsızlıklardan, nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalığa sebep olacağını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Foça'da bir şirket tarafından biyogaz enerji santrali yapılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat "Biyogaz tesisinde yakılacak atıkların bırakacağı gazların zararlı olması kardiyovasküler rahatsızlıklardan, nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalığa sebep olmakta" dedi.

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Polat "İzmir'i son zamanlarda RES, HES, taş ocakları ve biyogaz enerji santralleri ile gündemde görüyoruz. İzmir güzel doğası ile ülkemizde yaşanabilir şehirlerin başında gelmekte. Foça'da kurulacak biyogaz enerji santrali; katı ve organik atıklardan enerji üretimi olsa da bu tesislerden doğaya salınan gazların zararlı olması, çevreye ve halk sağlığına olan etkisi halkın tepkilerine neden olmakta. Yakılan atıklar ile doğaya 2,5 mikronun altında partikül madde bırakılması ve filtreleme sisteminin bu tesislerde hiçbir işe yaramıyor olması en temel sorun. İnsan sağlığı açısından zararlı olan partikül maddelerin doğaya salınması ile bölgede yaşayan insanlarda solunum hastalıklarının yanı sıra kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar görülmektedir. Aynı zamanda tesislerin baca gazlarından çıkacak dioksin ve furan gazlarının kanserojen etkileri de var" dedi.

ÇED'in önemi

Polat, "ÇED gerekli değildir kararı, bir projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten valilik kararıdır. Planlanan projelerin çevreye verebileceği olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesinde ÇED kararları büyük önem taşımaktadır. Çevre üzerine yapılacak olan bütün projelerde ÇED kararları alınıp uygulanmalı. Çevresel etkileri incelemeden başlatılan tüm projeler, doğayı ranta ve talana teslim etmek" diye konuştu.

Ispanak deposu zehirlenecek

Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

Türkiye'de bulunan biyogaz enerji santrali sayısı kaçtır? Bakanlığınızın biyogaz enerji santrallerinin çevreye verdiği zararlar hakkında yürüttüğü bir çalışma var mı? Varsa bunlar neler?

Ispanak deposu olan Foça'nın tarım arazileri biyogaz tesisi atıkları ile kirleneceği ortada. Biyogaz enerji santrali yapılırken bölgenin tarımsal üretimi göz önüne alınmakta mı?

Kurulacak olan tesisin Foça'da yaşayan insanların sağlığının olumsuz yönde etkileyeceği üzerine Bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma var mı?

Foça İlçesi sanayi bölgesi olarak mı planlanmakta? Tesisin yapılacağı bölgede fizibilite çalışması yapılmış mı?

Biyogaz enerji santrali kurulurken Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler ve bölge halkının görüşleri alınmış mı?

Ege Bölgesi'nde proje süreçleri sona eren ve devam eden kaç adet biyogaz tesisi bulunmaktadır? Santrallerin yıllık enerji üretim miktarı nedir?