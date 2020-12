Engelleri yıkacağız

Dünya Engelliler Günü’nde yayınladığı video mesaj ile günün önemine ve hep birlikte engelsiz bir dünya yaratmanın gerekliliğine dikkat çeken Başkan Batur, “Konak’ta engelli her hemşehrimizin, her zaman yanındayız ve desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz; çünkü biz Konak’ta büyük bir aileyiz.

Engelleri hep birlikte yıkacağımıza olan inancım tam” dedi. Başkan Batur’un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajının tamamı ise şöyle:

Sevgili Hemşehrilerim,

Görev geldiğimiz günden bugüne “Engelsiz Bir Konak” için çok önemli çalışmalar yapıyoruz; çünkü ilçemizdeki engelleri ortadan kaldırmayı, en temel vazifelerimizden biri sayıyoruz.

Bu amaçla ilçemizde kurduğumuz Engelsiz Yaşam Köyü’müzde de başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Merkezimizde fizyoterapi gören 2 yaşındaki özel çocuğumuz Ege, bizim için mucizenin adı oldu. Ege, önce emeklemeyi, sonra da yürümeyi öğrendi. Ve o, hayata tutundukça, bize de umut oldu, bize de her gün aynı azimle işimizin başına geçme gücü verdi.

Sadece Ege değil!..

Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de değil!..

Konak’ta engelli her hemşehrimizin, her zaman yanındayız ve desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz; çünkü biz Konak’ta büyük bir aileyiz. Engelleri hep birlikte yıkacağımıza olan inancım tam...

Bu umutla sizleri selamlıyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.