Engelli bireylerin askerlik sevinci

İzmir'de 76 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu.

İzmir 57. Topçu Tugay Komutanlığında, 43 engelli için tören düzenlendi. Bir günlük eğitimin sonunda askeri kamuflajlarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı. 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, törende yaptığı konuşmada, bugünün engelli asker ve aileleri için çok önemli olduğunu söyledi. Türker, "Onlar bugün bize yüreklerinde besledikleri vatan sevgisinin yüceliği sayesinde her türlü engeli ortadan kaldırabileceklerini en güzel şekilde gösterdi." dedi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Tuğgeneral Türker ile engelli askerlere künyelerini taktı. Törende duygulu anlar yaşayan aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Özel tertibin terhis mutluluğu

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında da 33 engelli genç, alay sancağının önünde ant içti. Buradaki törende konuşan 2. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Rafet Dalkıran, "Mehmetçik bütün Türk ordusunun sembolüdür. Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir idealdir. Şu an huzurlarınızda bu kahraman Mehmetçiklerden 33'ünü görmektesiniz." diye konuştu.

Törende özel tertip erlerin aileleri de hazır bulundu. Çocuklarını kamuflaj içinde gören aileler, duygulu anlar yaşadı. Aileler, çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Temsili askerlik yapan Ekrem Elçi, başvurusunun kabul edilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Böyle bir duyguyu tatmak çok güzel. Herkesin tatmasını isterdim." dedi. Görme engelli Mehmet Yıldırım ise asker üniformasını ilk kez giydiğini, çok mutlu olduğunu, bu imkanı tanıdıkları için yetkililere teşekkür ettiğini söyledi. Anne Gülşah Sel ise oğlunu bir gün de olsa asker kıyafetiyle görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.