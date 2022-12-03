Engelliler karar veren olmalı

Girişimci Engelli İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Salih Arıkan, engelli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için engellilerin daha fazla karar mekanizmalarında olması gerektiğini kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ- Birleşmiş Milletler tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan kendisi de görme engelli olan Girişimci Engelli İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Salih Arıkan, engelli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesinin toplumun ortak görev ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Engelli birey olarak görülmüyor

Ülkemizde engelli vatandaşların şartlarının çok iyi olmadığını belirten Arıkan, "Okullaşma oranı düşük, özel sektörde kişinin yaptığı işe değil de engellilik durumuna bakıldığı için istihdam oranı düşük. Kamuda engellilerin istihdamı noktasında açılan kadrolar dolmak üzere. Kamuda yüzde 3 olan engelli vatandaş istihdamının yüzde 6'ya çıkarılmasını istiyoruz. Daha çok kişi kamuda çalışma alanı bulmalı. Ayrıca kamuda engellilerin kendi mesleki alanlarında değil de farklı alanlarda istihdam edilmesi önemli bir sorun. Engelli maaşlarında engellinin geliri değil de ailenin gelirinin baz alınması hayatı zorlaştırıyor. Engelli birey olarak görülmüyor. Engelli bir bireyin ailesinin bir parçası gibi görülmesi uluslararası anlaşmalara göre uygun değil" ifadelerini kullandı.

Engelliler büyük zorluk çekiyor

Kamuya açık alanlarda da engellilerin büyük zorluklar çektiğini kaydeden Arıkan, "Kamusal alanların çoğu engelli vatandaşlar için uygun değil. Merdivenler engelliler için uygun değil, akülü sandalyelerle asansörlere girilemiyor. Belediye otobüslerinde sesli uyarı sistemleri yok. Mobil uygulamalar yeterli değil özellikle İzmir'de. Kaldırımlardaki işgaliyeler nedeniyle engelliler olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ne yazık ki hala yaya geçitlerine yapılan araç parkları nedeniyle engelliler bir caddede, sokakta veya bulvarda karşıdan karşıya geçerken zorluklar yaşanıyor" diye konuştu.

Engelliler karar mekanizmalarında olmalı

Engelli bireylerin taleplerini de dile getiren Arıkan, "Karar makamlarında engelliler ne kadar çok olursa toplumsal bir farkındalık oluşur. Ayrıca engellilerin yaşadığı zorlukları en iyi bilen engelli bireyler karar mekanizmasında olursa sorunlar daha hızlı şekilde çözülecektir. Önümüzdeki yıl içinde gerçekleşecek seçimlerde daha çok engelli vatandaşımızın parlamentoya girmesini temenni ediyoruz. Engelli istihdamının artırılmasını istiyoruz" dedi.