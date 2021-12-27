ADLİYEDE GEYİK OPERASYONU
ADLİYEDE GEYİK OPERASYONU
0
BU DAMLA GÖZLÜK YERİNE GEÇECEK
BU DAMLA GÖZLÜK YERİNE GEÇECEK
0
HAYVANLAR İÇİN DENİZE GİRDİLER
HAYVANLAR İÇİN DENİZE GİRDİLER
0
KÜÇÜK ÇOCUĞA İLGİNÇ CEZA!
KÜÇÜK ÇOCUĞA İLGİNÇ CEZA!
0

Engelliler yolda kalmasın diye 800 tekerlekli sandalyeyi tamir ettiler

Buca Belediyesi’nin pandemi dönemi başında “Asla Yolda Kalmayacaksın” sloganıyla hayata geçirdiği Engelsiz Tamir İstasyonu, 800 engelli vatandaşın imdadına yetişti. Tekerlekli sandalye arızasıyla İzmir’in dört bir yanından gelen vatandaşlara hizmet veren istasyon, çevre illerden gelenlerin de taleplerini karşılamaya başladı

Engelliler yolda kalmasın diye 800 tekerlekli sandalyeyi tamir ettiler
27 Aralık 2021 Pazartesi 10:07

Engelli dostu kentler arasında yer alan Buca’da, Buca Belediyesi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Engelsiz Tamir İstasyonu, yeni merkezlerin kurulmasına öncü oldu. Kent genelinde tekerlekli veya akülü sandalyesi arızalanan engelli vatandaşların acil destek talebinde, ücretsiz acil yol yardım ve tamir hizmeti sunan istasyon, açıldığı günden bugüne 800 engelli vatandaşa hizmet sundu. Çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine referans olan Engelsiz Tamir İstasyonu, yeni açılacak merkezlerde hizmet verecek teknik personel için eğitim de başlattı. İstasyona, Ege Bölgesi’ndeki illerde yaşayan vatandaşlardan da talep gelmeye başladı. Kendi imkânlarıyla istasyona gelen engelli vatandaşlar,  tekerlekli sandalyeleri için ücretsiz bakım ve onarım hizmetini alıp evlerine dönüyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Engelsiz Tamir İstasyonu’nu hayata geçiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür eden Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, projenin diğer illere de örnek olduğunu belirtti. Kara, “Ankara, İstanbul, Van, Kocaeli, Bursa ve Kayseri belediyeleri ile görüşüp hem teknik destek hem işleyişle ilgili destek verdik” şeklinde konuştu.

ÇOK YOLDA KALDIM

Menderes ilçesine bağlı Küner köyünden 63 yaşındaki Güzide Acar, “Arabamın aküsü değiştirildi; kırık dökük arabam vardı, yenilendi; tekerleklerinin bakımı yapıldı. Şu anda mükemmel... Daha önce çok yolda kaldım, yağmura, sıcakta, soğukta… Buca Belediyesi’ne minnettarım, çok teşekkür ediyorum” dedi.

TAMİR ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK

Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz (30), kullandığı tekerlekli sandalyenin tamirini dışarıda çok yüksek ücretlerle yaptıklarını belirterek, “Araçlarımızın tamiri çok yüksek. İnternet üzerinden bu hizmeti öğrendim. Buca Belediyesi’nin bu hizmetinden çok mutluyum” diye konuştu.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #engelli #tekerlekli sandalye
Önceki Haber
Temizlik ve güvenlik personeli alınacak
Sonraki Haber
İçki alırken dikkat! Canınızdan olmayın!
İkizdere'de kurtarılan 20 fidan, İzmir'de büyüyecek
İkizdere'de kurtarılan 20 fidan, İzmir'de büyüyecek
0
Çeşme'de iş arayanla iş veren bir araya gelecek
Çeşme'de iş arayanla iş veren bir araya gelecek
0
Başkan Sandal kadınlara seslendi: “Her zaman yanınızdayız”
Başkan Sandal kadınlara seslendi: “Her zaman yanınızdayız”
0
Üretici kadınlar yılbaşı kermesinde buluştu
Üretici kadınlar yılbaşı kermesinde buluştu
0
İçki alırken dikkat! Canınızdan olmayın!
İçki alırken dikkat! Canınızdan olmayın!
0
İzmir'de işyerine silahlı saldırı!
İzmir'de işyerine silahlı saldırı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.