İzmir'de engelli olmanın her geçen gün zorlaştırıldığını belirten Girişimci Engelli İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Salih Arıkan, "Merkezi ve yerel idareler, engellilerle ilgili Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 5378 Engelliler Yasasını uygulamalı ki engellilerin hayatı kolaylaşsın yoksa engellilerin hayatı gittikçe zorlaşıyor" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Engelli dostu olarak bilinen İzmir'de başta görme engelliler olmak üzere engelli vatandaşların hayatı zorlaşıyor. Kaldırımlardaki işgaliyeler, toplu ulaşımdaki yetersizlik ve yerel ile merkezi idarenin üzerine düşenleri tam yapmaması nedeniyle engelli vatandaşların sorunları her geçen gün giderek artıyor. Girişimci Engelli İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Salih Arıkan ise İzmir'de engelli olmanın her geçen gün zorlaştırıldığını belirtti.

Engellilerin engelleri bitmiyor

"Engelliler olarak evimizden çıktığımız zaman yürüyemiyoruz" diyen Arıkan, "Kaldırımlar; tabelalar, masa ve sandalye ile arabalarla dolu. Karşıdan karşıya geçerken akıllı sinyalizasyon sistemleri var ama az ve yetersiz. Tüm caddelerde olması gerekir. Görme engellilerin beyaz bastonuyla yürüyebilecekleri sarı çizgiler var. Onlar kalitesiz malzemeden yapılıyor ya da bazılarının sonu tabelalara, ağaçlara, araçlara çıkıyor. Sarı çizgilerin üstüne ya da masa, sandalye konuluyor. Maalesef amacına uygun kullanılamıyor. Otobüsleri beklerken görme engelliler için olan uygulamalar yeterli olmadığından otobüs geldiğinde bir duyarlı vatandaşımız uyarıda bulunmazsa otobüsün geldiğini fark edemiyoruz. Hasbelkader otobüse bindiğimizde ise yine hangi durağa geldiğimizi belirten sesli uyarı sistemleri yok. ESHOT otobüslerinde bu sıkıntıları yaşarken İzmir Metro ve İZBAN'da ise tren istasyona geldiği kapısının tam nereye denk geleceği belli olmuyor aslında kapılarda sesli uyarı sistemi olsa görme engelli sese doğru giderek kapıyı bulabilir. Ayrıca İZBAN duraklarında bekleme yapılan yer ile tren arasında boşluk engellileri negatif etkiliyor. Yine görme engelli ve diğer engelli arkadaşlarımızın tezgah açıp satış yapabileceği yerler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri sınırları içerisinde yok. Engelli arkadaşlarımız satış yapmak istediğinde satış yapacağı yer bulamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin engelli istihdamı düşük, çok az engelli istihdam ediyorlar" dedi.

"Söylemlerin içi boş"

İzmir'de engelli olmanın her geçen gün zorlaştırıldığını da kaydeden Arıkan, "İzmir'de oluşturulan politikalarla engelli olmak zorlaştırılıyor. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesinin mesleki rehabilitasyonu yok. 'Neden yok?' diye sorduğumuzda ise çok ilginç bir şekilde 'Biz hobi bahçesi yağıyoruz' deniliyor. 'Engelli dostu İzmir, Engelsiz Izmir' söylemlerinin içi maalesef boş" diye konuştu.

"Engellilerin hayatı gittikçe zorlaşıyor"

Engellilerle ilgili yürütülen projelerin başında engelli vatandaşların olmadığını da belirten Arıkan, "Engellilerle ilgili proje ve derneklerin başında engelli bireyler olmalı. Engelliler söz ve karar sahibi olmalı. Nasıl bir kadın derneğinin başında bir erkeğin olması uygun değilse engelli olmayan birinin de engellilerin derneğinin başkanı olmasıda uygun değil. Engelli olmayan engellilerle ilgisi olmayanlar engellilerin derneğinin başına geçmiş. Bu durum çok doğru değil. Merkezi ve yerel idareler, engellilerle ilgili Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 5378 Engelliler Yasasını uygulamalı ki engellilerin hayatı kolaylaşsın yoksa engellilerin hayatı gittikçe zorlaşıyor" ifade kullandı.