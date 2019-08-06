Engelsiz Yaşam Köyü Eylül'de açılıyor

Bir hayırseverin bağışladığı binayı restore eden Konak Belediyesi, İZÖV'le işbirliği yaparak burasını Engelsiz Yaşam Köyü'ne çevirdi. Engelli çocuklar için açılan merkez, sosyal hayattan kopan engelli ebeveynlerini de yeniden hayata bağlamayı amaçlıyor.

Eşrefpaşa Hastanesi arkasındaki özel rehabilitasyon merkezini kapatan bir hayırsever, binayı belediyeye bağışladı. Birkaç binadan oluşan bu yerin tadilatını yapan Konak Belediyesi ile Konak Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV) arasında imza protokolü yapıldı. Bundan sonra Konak Engelsiz Yaşam Köyü olarak hizmet verecek merkez Eylül'de ilk öğrencilerini alacak. Protokol imza töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere'de Belediye Başkanlığı yaparken engellilere yönelik yaptıkları projeleri anlattı.

Ebeveynleri de hayata bağlayacağız

Göreve geldiğinde Konak Belediyesi'nin engellilerle irtibat kurulacak noktada dahi olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Batur, şöyle konuştu: "Toplantılarda engelliler merkezi kurulması ve Konak Belediyesi'nde bir engelli masası olması yönünde fikir birliğine vardık. Geçtiğimiz ay engelli masası icraatlarımızı gündeme getirdik. Bundan sonraki süreçte engelli bireylerin bize ulaşması engellilerin problemlerinin çözülmesi çalışmalarını da yürütmek bizim en önemli görevimiz. Yol, su çalışmaları belediyelerin zaten yapması gereken çalışmalar, belediyeler sosyal yaşantıya dokunmalı. Bunların en başında engelli bireylere dönük çalışmalar geliyor. Burada çocuklarımızı eğiteceğiz. Çocuklarımızın hayata bakışı değişiyor. Onların bireysel olarak iş edinmesi noktasındaki kurslarımızı burada yönlendireceğiz. Burası özellikle zihinsel engelli çocukların olduğu akşam bakım merkezinin de bulunduğu bir merkez olacak. Eylül ayında ilk bina hazır hale gelecek. Daha sonra kademe kademe binalar bitecek."

Belediyenin görevi şehrin mağdurlarına sahip çıkmak

Engelsiz Yaşam Köyü'nün İzmir'deki bütün engellilere hitap edeceğini belirten Konak Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV) Başkanı Dr. Burhan Özfatura, "Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bize her türlü desteği vererek buranın geniş biçimde hizmete açılmasını vaadini verdi. Protokolü imzaladıktan sonra burası İzmir'deki bütün özürlülere hitap edecek bir özürlüler köyü olacak. Mevcut tesislerin ve binaların yenilenmesini Konak Belediyesi üstlendi. Belediyenin asıl görevi yol, su, kanal yapmak değil bunu teknik insanlar yapar. Belediye başkanlarının görevi şehrin insanlarına ve özellikle mağdurlarına sahip çıkmak. Engellilere daha iyi bir hayat sunmaktır. Asıl görev şehirdeki korunmaya muhtaç insanları kadını, erkeği, yaşlısı, gencini himaye altına almaktır. Arzu edildiğinde kaynaklar ortaya çıkıyor işin bereketi kendinden doğuyor. Desteğe muhtaç insanların hayır duasını almaktan başka bir amacımız yok. Allah kimseyi evladı ve yakınıyla imtihan etmesin. Anadolu Otizm Vakfı'nı kurduğumuzda bunu yakından hissettim" dedi.

Ankara gölge etmesin yeter

Buraya verilecek her kuruşun en titiz şekilde değerlendirileceğini ifade eden Özfatura, şunları söyledi: "Esas hedef en ideal şartlarla desteğe muhtaç kardeşlerimize yardımcı olabilmek. Eylül'de faaliyete geçmeyi planlıyoruz. Tamir, bakım, restorasyon hizmetleri devam ediyor. El birliğiyle yapılması gereken bir iş her şeyi devletten beklememek lazım. Bizim gibi şehirlerin Ankara'ya ihtiyacı yok, Ankara gölge etmesin yeter."